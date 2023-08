La situación económica, climática y política pinta mal para los próximos meses. ¿Puede este gobierno débil, con un Congreso que no tiene problemas en dejar comisiones tan importantes como Energía y Minas y Trabajo en manos de los partidos contrarios a la inversión privada, y Educación a cargo de quienes sólo quieren petardear la meritocracia en la educación básica, cambiar las expectativas y dar seguridad de que hay viento a favor? Cuando El Niño traiga calor, lluvias en el norte y sequía en la sierra, y la economía se enfríe, ¿aumentarán las protestas sociales? ¿el gobierno se debilitará aún más? ¿cambiarán las alianzas en el Congreso, o se exigirán más condiciones al Ejecutivo para mantenerla?

¿Ha escogido bien la presidenta Boluarte su primer viaje fuera del país, considerando que 4 de los 7 otros países del Tratado de Cooperación Amazónica son Bolivia, Brasil, Colombia y Venezuela? Guyana y Surinam pesan poco, y Ecuador tiene sus propios problemas. Si ya la constitucionalidad de su alejamiento del país es cuestionada, peor sería que en el viaje se le hagan desplantes.

¿No sería mejor que las audiencias de lectura de sentencia empezaran por la parte resolutiva en vez de demorar varios días? Un amigo penalista me hizo recordar que el nuevo código procesal penal incluyó los juicios orales para supuestamente agilizar los procesos, pero ahora hasta los inculpados y el juez bostezan, sólo falta que se duerman. Si los jueces dijeran de arranque qué han resuelto, como los medios no se van a quedar eternamente para cubrir cuál ha sido su razonamiento, tendrían el incentivo para sustentar su decisión más resumidamente, antes de que se vayan los periodistas. ¿Cómo se logra que el Poder Judicial y la Fiscalía entiendan que menos es más?

El desfile en lencería de menores de edad es una falta de criterio grave, sobre todo en un país donde la violencia sexual contra menores de edad es un grave problema, ¿pero cancelar un programa sobre emprendedores resuelve algo? Un informe de El Comercio identifica que la violación de menores de edad es el segundo delito con más presos en el Perú, con editorial del mismo día resaltando que resulta increíble que en las 72 páginas del discurso de la primera presidenta mujer que ha tenido el Perú no haya habido mención a este problema ni a la violencia de género. Pero abundan los ejemplos de que cerramos los ojos a esta problemática brutal: la OCMA investiga al juez Washington Ezquerra por presunta dilación en dictar impedimento de salida al feminicida Sergio Tarache Parra, que quemó a su pareja; en este Congreso demoraron varios meses el desafuero del congresista Freddy Díaz, acusado de violación, etc. No tomamos este problema suficientemente en serio, ¿Cuál es la agenda específica para que las mujeres y menores estén seguras? ¿Cómo tomamos conciencia sobre qué hay que hacer para evitar y enfrentar estos casos? ¿Qué elementos culturales tenemos que desterrar para lograr que, como sociedad, tomemos este problema con la seriedad debida?

En una sola semana se conoce que el presidente del Congreso presentó una iniciativa que lo favoreció para la prescripción de una denuncia, y los llamados niños quieren volver a incluir los delitos comunes en la inmunidad parlamentaria. Se suma la conformación de una Mesa Directiva y reparto de comisiones que genera preocupaciones varias, ¿caerá más la aprobación del Congreso o ya la gente no espera nada mejor y asume que este comportamiento es inevitable? ¿El riesgo de cooptación de organismos electorales o la Junta Nacional de Justicia seguirá igual? ¿Cómo cambia la nueva conformación de alianzas en el Congreso la posibilidad de juntar 87 votos? En su nuevo libro Cuando se jodió el Congreso, Martín Hidalgo identifica varios factores: unicameralidad, el abuso de la mayoría fujimorista de 73 congresistas, la no reelección, etc. ¿Cuándo y cómo salimos de este desmadre?