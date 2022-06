No me refiero al partido del lunes, sino al friaje que nuevamente cobra víctimas por la absoluta indiferencia y falta de planificación del Estado. En diciembre pasado, llevé un curso en la misma universidad donde hice mi maestría, por lo que salir a caminar era casi una obligación con mis recuerdos. Al comentar sobre el frío con el profesor a cargo, me dijo: “El frío nunca es un problema, sino la ropa inadecuada”. Recordando el drama anual del friaje y las heladas en Perú, acepté, con dolor, que tenía razón. Perú es puesto 64 en las muertes por influenza y neumonía, con una tasa de 44.20 por 100,000 habitantes, casi 3 veces la de Rusia (15.22) y 5.75 veces la de Canadá (7.69), los dos países rankeados como los más fríos del mundo. Finlandia, octavo país más frío del mundo, ha logrado bajarla a apenas 2.8.

Este problema, que se repite todos los años, ya ha sido materia de estudio y de un plan multisectorial, donde se identifica geográficamente a la población en riesgo muy alto y alto, que llega casi a 2 millones de habitantes. Según un artículo publicado por Sonia Suyón en el semanario de Hildebrandt en sus trece, el Gobierno apenas ha invertido 2.8 millones de soles (la cuarta parte de lo que se destinó en 2019 y el 74% de lo presupuestado para este año) en 65,864 kits de abrigo para niños de 0 a 5 años y mayores de 65 recién a partir de julio. El artículo señala que la Defensoría del Pueblo estima que la población vulnerable de esos rangos de edad es de por lo menos un millón de personas. En el plan multisectorial actualizado al 2020, solo la población de alto riesgo era de 414,646. Los kits de abrigo son solo uno de los componentes del plan multianual, por lo que sería bueno analizar el nivel de cobertura y plazo de ejecución del íntegro de acciones que incluye a varios sectores (Minsa, Minedu, Midagri, MVCS, Midis), liderados por el Viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM.

Lo raro es que el plan multisectorial 2022-2024 repite exactamente las mismas cifras publicadas en junio 2020, como si el crecimiento poblacional fuera cero, sin dar explicación. Sorprende también que en la bibliografía de la versión 2022-24 no se cite el plan 2019-2021, su referente natural. Una ‘turnitineada’ al ojímetro encuentra muchísimas coincidencias, pero también cambios que debería revisar un especialista.

Suyón señala en su artículo que los kits de abrigo serán distribuidos por prefectos y subprefectos, cargos que, como ha señalado Perú21 en varias ediciones, han sido repartidos entre miembros y allegados a Perú Libre y el partido magisterial, entre otros. Todo apunta a que llegará ayuda mínima, tardía y politizada, a meses de elecciones regionales y municipales. Pecho frío, otra vez.