La crisis política en cámara lenta hace muy difícil agregar algo relevante cada semana. En Sábado Santo, prefiero otro tema, más personal. Fui católico hasta mitad de mi adolescencia y agnóstico desde ese entonces. He vivido momentos en que creer me hubiera servido, pero la fe por conveniencia no cuenta. Hace 45 años concluí que lograr certidumbre sobre este tema requeriría morirme para ver si la vida tiene refill. Más útil me parece pensar en la agonía, cuando uno está vivo y consciente de que se muere. He visto las agonías de mi esposa, abaleada en un asalto a sus 33 años; de mi madre, por un cáncer que resurgió cuando habíamos celebrado que lo había vencido meses atrás; y de mi padre, por un infarto súbito al día siguiente de un almuerzo familiar que disfrutó mucho. La frase morir en paz sintetiza como ninguna otra la agonía más deseable. Cada uno tiene que pensar qué le da paz verdadera, porque no cabe duda de que ese momento llegará, tarde o temprano, súbita o lentamente, con más o menos dolor.

El duelo brutal que viví de improviso a mis 39 años, con hijos muy chiquitos, me obligó a encontrar respuesta sobre cuál era la manera más sana de procesar una muerte tan violenta e injusta. Como en cualquier otra experiencia humana, se aprende de los que ya han vivido cosas similares. Leí mucho y logré identificar y conversar con muchas personas que habían pasado por duelos súbitos y/o violentos. Cada conversación, generosísima de quienes me abrieron su dolor y recuerdos, me sirvió para identificar cosas que me eran aplicables como otras que no.

Cada conversación me confirmaba la insensatez de mantener el duelo como tabú, que agrega a cada duelo una gran cantidad de incertidumbre y angustia, descubriendo a tientas lo que otros ya pueden haber aprendido de sus propios procesos. Hace 22 años ya había varios libros y hoy hay más, algunos que han generado muchas reseñas y comentarios, además de opciones para obtener información por Internet.

Leer, sin embargo, es un acto solitario y nada reemplaza una conversación abierta con alguien querido en esa etapa dura e inevitable de nuestras vidas. La terapia puede ser útil y hasta indispensable en algunos casos, pero nada reemplaza el cariño y el apoyo de miembros de nuestras familias y amigos con los cuales enfrentamos la vida con todo lo que da y quita, como dice Rubén Blades. Con tantas personas fallecidas durante la pandemia, que pueden generar duelos complejos por diversos motivos, hacer todo lo posible por eliminar este tabú es bien relevante.

¿Quién no ha pasado por no saber cómo dar el pésame y balbuceado cualquier idiotez? ¿Cuántas veces hemos visto a alguien en duelo y hemos juzgado si está recuperado o no por la impresión que nos causó? El duelo es un proceso inherentemente volátil, donde el estado de ánimo actual es un pésimo predictor del estado de ánimo futuro. ¿Cuántas veces no hemos enfocado en no sé qué decir, cuando lo importante es preguntar y escuchar? La idea de etapas del duelo (negación, ira, negociación, depresión, aceptación) es muy básica para duelos complejos o violentos. Ese proceso se repite una y mil veces, sobre distintos aspectos de lo que implicaba para nosotros la persona que murió. En un mismo momento, podemos estar en aceptación, ira y negación de distintas dimensiones de la pérdida. Lo importante es preguntar ‘¿cómo andas?’, ‘¿qué te preocupa?’, ‘¿en qué piensas?’, ‘¿qué te hace sentir bien y mal?’. Y escuchar, con ganas de entender y solo hacer ver puntos ciegos que la persona pueda tener por el ensimismamiento que el duelo genera. Acompañar, en lo que nos necesiten, como en cualquier otra situación. A la larga o a la corta, todos vamos a estar en duelo. Acompañar el duelo de alguien querido nos puede enseñar el valor de nuestra vida como muy pocas cosas. Es un tabú tonto y cobarde.