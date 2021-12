Imposible escribir sobre lo que ha pasado esta semana en Perú. Llevo una semana fuera en un curso sobre prevención y manejo de riesgos, empapándome 16 horas diarias de nuevas ideas, lecciones y casos sobre lo incierto que es hoy el mundo para las empresas y las mejores maneras de lidiar con ello. Estas ideas no solo surgen de la pandemia y todo lo que todavía implica para la adaptación de las empresas, sino de la convicción plena, por múltiples factores, de que el entorno en que las empresas se van a desarrollar va a ser inevitablemente cada vez más incierto.

El problema con la incertidumbre es que nos asusta tanto, que nuestro chip funciona mal para lidiar con ella. Digo mal por no ser grosero. Las personas venimos con el chip malogrado, y no basta con reconocerlo, sino que tenemos que dedicarnos a balancear los sesgos cognitivos que la incertidumbre y el estrés nos generan. La angustia que nos genera la posibilidad de que las cosas no sean como pensamos es parte de lo que explica por qué la gente está dispuesta a creer las teorías conspiratorias más inverosímiles, el crecimiento brutal de fake news, la polarización política en muchos países, etc. Estamos dispuestos a tragarnos cualquier cosa que nos alivie. Consumimos ideas como si fueran ansiolíticos, sin cuestionar si tienen sustento o no.

Los sesgos cognitivos son parte del cerebro humano, independientemente del coeficiente intelectual y su nivel de educación. La capacidad de controlar sesgos cognitivos tiene que ver más con la determinación personal a ser sensato frente a lo que se vive, sea trágico o hermoso. La tendencia natural es a alinearse con algún grupo de pensamiento más o menos uniforme, lo que se agrava por la burbuja de las redes sociales. Algunos sesgos se potencian en situaciones de estrés, y evitan que podamos reaccionar con mejor criterio frente a situaciones nuevas.

Sobrevaloramos lo que nosotros hemos aprendido como patrón de nuestras propias experiencias. Nos inventamos muchas razones por las cuales nuestras deducciones, basadas en nuestra experiencia, valen más que las deducciones que hacen otros.

Tendemos a sobrestimar cuánta experiencia hemos acumulado. Estadísticamente, pretender inferir algo con menos de 30 casos es ignorancia supina, examen sustitutorio fijo. A sabiendas de ello, inferimos a partir de 2 o 3 casos como si fueran suficientes.

Creemos que podemos predecir, influenciar y controlar eventos futuros más de lo que de verdad podemos. Eso depende del ego de cada uno, pero para todos es un mecanismo de defensa para no sentir la ansiedad de la incertidumbre.

Fallamos gravemente en reconocer cuando hay evidencia que contradice nuestras creencias. No es que tengamos resistencia a aceptarla; es que ni siquiera la percibimos. Eso pasa incluso en entornos científicos y tecnológicos, supuestamente enfocados plenamente en basar sus decisiones en evidencia.

Repensar lo que creíamos cierto nos genera una incomodidad brutal. Preferimos enfrascarnos en probar que teníamos razón, incluso si hay alertas de posibles errores y consecuencias graves. No revelo la prueba contundente de este sesgo por hipocondríacos a los que quiero.

A estos sesgos individuales se suman los organizacionales, pues en la mayor parte de los casos no se cultiva una cultura alerta a airear y analizar discrepancias, al margen de las jerarquías.

O aprendemos a manejarnos mejor con la incertidumbre y los riesgos, o nuestros sesgos nos llevarán de las narices por donde les parezca.