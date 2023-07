Los economistas nos acostumbramos a enfrentar muchos problemas con un esquema mental más o menos así: tengo que especificar qué quiero maximizar y de qué depende eso (la función objetivo que se debe maximizar), y tengo que ser muy consciente de las limitaciones que la realidad impone, porque los recursos son escasos (restricciones). Hoy los desafíos del Perú son muchos: (a) crecer económicamente para poder generar empleo y reducir pobreza (está probado que es condición indispensable); (b) que ese crecimiento sea sostenible en el tiempo para poder lograr mayor formalidad y cerrar brechas (enfrentar el reto del cambio tecnológico que ya no va a parar); (c) mejorar la capacidad del Estado para representar a la población (reforma política) y (d) para servirla eficazmente (reforma del Estado) y sin corrupción (lucha anticorrupción). Y, tan importante como todo lo anterior, (e) construir confianza y vínculos entre peruanos que enfrentan realidades excepcionalmente diversas (combatir todo tipo de discriminación y reconocer diversidad y construir una identidad nacional que nos reconozca y refleje a todos). Menuda función objetivo, la cantidad de variables que tiene es como para llenar más de las 72 páginas del discurso de ayer.

Pero lo que llenaría tomos son las restricciones: (a) partidos políticos inscritos que no tienen visión de país, cuadros técnicos, representación nacional, etcétera, pero son los únicos que pueden presentar candidatos; (b) corrupción en todos los niveles del Estado: el caso de Castillo es solo el reflejo de cuán expandida están la idea del Estado botín y la autoridad que no rinde cuentas. De muestra un botón, dicen, pero hay vestido chino o sotana, según se prefiera, hay casos en todos los niveles de gobierno, sectores, etcétera. No terminan ahí las restricciones: (c) descentralización mal hecha que requiere cirugía mayor, pero hay poca capacidad técnica en muchas provincias y desconfianza de todo lo que venga de Lima, incluidos los medios; (d) empresarios que no entienden cómo son percibidos y discurso antiempresarial que cunde fácilmente en un país de empresarios de todo tamaño; (e) polarización del debate, estigmatización del oponente, desinterés por buscar evidencia y casos de éxito y fracaso en otros países, (f) analfabetismo científico y tecnológico, etcétera, etcétera.

En ese escenario y frente a esos retos, un sector importante de la opinión pública y sectores organizados muy diversos quiere adelanto de elecciones: pero ¿cuál de las restricciones desaparece para que las próximas elecciones nos den un resultado mejor? ¿Cómo estar seguro de que eso evitaría (¿o aceleraría?) la intentona de cooptar instituciones que vemos desde el Congreso, más luego de la elección de la Mesa Directiva, donde el objetivo común de los extremos que se unen es fomentar la polarización, porque eso aumenta sus posibilidades de éxito, en su propia interpretación de los hechos.

El Gobierno, con sus 72 páginas de discurso, busca quedarse, claramente. Pero difícilmente va a poder tener la legitimidad y eficacia suficiente para todos los problemas que se enfrentan. Miremos no más el caso de Essalud, dos nombramientos muy cuestionados uno tras otro. ¿Cómo puede cuestionar la presidenta a la gestión de Castillo, de la cual formó parte, de no haber tenido funcionarios idóneos una semana después de un caso así?

Por eso, lo mejor del discurso, si es que va en serio, es la activación del Acuerdo Nacional, porque ahí están otros actores, además del Ejecutivo y el Congreso, que pueden servir de puentes para que se encuentren salidas viables a los problemas más urgentes o graves. Lo ideal sería que eso tuviera, además, apoyo de la cooperación internacional. Si involucramos a gobiernos para hacer obras públicas, de una en una, para que no sea corrupta ni lenta, mejor busquemos apoyo de gobiernos para lucha anticorrupción, reforma del Estado, etcétera. Pasemos del síntoma a la raíz del problema. Eso tuvo lógica para los juegos Panamericanos, no para todo.