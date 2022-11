Menuda semanita. Si a quienes seguimos la política por años nos cuesta entender los detalles, ¿qué sentirá y pensará el que ya está harto y le cuesta llegar a fin de mes? Que se larguen todos debe ser lo único que cala, pero la fantasía del fusilamiento urbi et orbi debe resonar en la tripa de la pura indignación. De hecho, es la oferta que más aplausos recoge Antauro Humala en su gira, muy bien financiada. El nombramiento de Virgilio Acuña como viceministro de Transportes es particularmente grave e indica que el gobierno está dispuesto a todo.

Más o menos 25% aprueba a Castillo, pero solo 14% cree que no está metido en la corrupción. Casi 10% lo aprueba creyendo que es corrupto. Probablemente consideren que toda la política es corrupta. Si la corrupción se entiende como un hecho más, como la gravedad, ya no se siente la gravedad del hecho. Y como un artículo de José Ugaz señalaba hace ya meses, es mejor mi corrupto que tu corrupto.

El Ejecutivo intenta disolver el Congreso mediante dos negativas a cuestiones de confianza. Posiblemente el nombramiento de Betssy Chávez apunta a ello. La de Aníbal Torres no cuenta, a pesar de lo dicho por él y el presidente. La demanda competencial que el Congreso va a presentar al TC lo va a terminar de definir. En principio, la investidura de Bettsy Chávez puede tomar 30 días, pero me dicen que eso no impediría que ella pueda plantear cuestión de confianza sobre algún tema antes de ser investida. Ese túnel, sin embargo, puede terminar consiguiendo los votos que faltan para la vacancia, que hasta ahora solo tiene 66. Si los congresistas ya van a perder soga y cabra, los incentivos cambian. En los últimos tiempos, la división ya ha hecho estragos visibles. Ejemplos: tuit de Bellido a los Cerrón; video filtrado por entorno cercano de la nueva premier, incluido piquito incriminatorio: tuits de Dina Boluarte llamando a la unidad de todos los peruanos.

De todas las palabras posibles, usar el término derecho para referirse al marco legal en Perú parece broma: es más retorcido y enredado que un bonsai añejo. Lo que he podido recopilar es que el TC, al que se acusaba de ser funcional al Congreso, ha hecho más difícil que se pueda acusar constitucionalmente al presidente por temas diferentes a los establecidos en el artículo 117. En términos prácticos, eso implica que la posibilidad de que la acusación por delitos de corrupción, organización criminal, obstrucción a la justicia, etc., requeriría un cambio de opinión del TC además de que demoran aproximadamente 300 días desde que se presentan hasta que se discuten en la Comisión Permanente. Esa es la razón por la cual todo parece inminente, pero puede demorar mucho y terminar en nada. Pero es una combinación explosiva, más aún en un año económicamente más complicado que 2022.

Los problemas de corrupción en el Perú y de hartazgo con la política no acabarían si Castillo es vacado o se asila y/o se adelantan elecciones. La corrupción y el servicio de la política a sectores ilegales está metido en muchos partidos y en todos los niveles de gobierno. Se necesita una poda generalizada. Con un país donde 52% aceptaría un golpe militar por exceso de corrupción, defender la democracia implica estar dispuesto a cerrarle la puerta a la corrupción por toda vía razonable: los condenados por corrupción y otros delitos graves no deberían ejercer cargos públicos ni participar de organizaciones políticas. También es fundamental avanzar todo lo que se pueda en temas tecnológicos para garantizar datos abiertos de todo el aparato estatal y que ello no esté monopolizado por el Poder Ejecutivo, sino garantizado por un organismo con autonomía constitucional. A desratizarlo todo.