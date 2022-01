En su columna de esta semana, Carlos Basombrío resume por qué le es difícil tener una visión optimista. Como exministro del Interior, su percepción sobre lo que está ocurriendo en la Policía y otros sectores y su impacto sobre el avance de actividades económicas ilícitas, riesgo identificado por el Foro Económico Mundial, no debe ser desoída. Gonzalo Banda resaltaba que las fracturas que hay entre los distintos Perú requieren ser representadas con algo que permita una visión común hacia futuro, si se quiere solucionar problemas y no solo aprovechar diferencias. Ello requiere un Estado más presente y profesional, precisamente lo que se ha venido debilitando con nombramientos indefendibles.

En Perú21 ayer, un conjunto destacado de exministros presentó una visión principalmente crítica de estos seis meses de gobierno. El presidente, según sus declaraciones e iniciativa de reunirse con exministros, debería valorar esas críticas en vez de tomarlas mal. Si su gobierno se ha comprometido al ingreso a la OECD, y ha reconocido que no se preparó para ser presidente (desde que consideró candidatear hasta seis meses de estar ejerciendo como tal), debería sentirse obligado a ordenar el gobierno y corregir de inmediato todo nombramiento cuestionable. Lamentablemente, lo más preocupante de las tres entrevistas otorgadas no es el resultado, sino que haya creído que tener esas respuestas podía ser suficiente.

Lo realmente grave es el marco conceptual de referencia que no le permitió ver que con esas respuestas era el único resultado posible. Quedan 4 años y medio de gobierno.

La entrevista ha generado ya una invocación al presidente a renunciar de la congresista Roselli Amuruz de Avanza País y la acusación de Waldemar Cerrón de que Fernando del Rincón es parte de una conspiración para la vacancia. Ayer, Alonso Cueto, en su columna semanal, advertía de cómo incluso en países con gran tradición democrática se llega a usar el término de “guerra civil” para referirse al enfrentamiento entre grupos cada vez más polarizados, que ven en el oponente político a alguien dañino para el país. Las burbujas que generan las redes sociales (y su aprovechamiento descarado por generadores de fake news) han hecho un daño inmenso a la democracia, contrariamente a la ilusión que generaron en la primavera árabe. La piedra angular de esa contradicción es que lo intrínsecamente complejo no permite la democracia directa: no todas las voces saben igual. Con todos sus problemas e imperfecciones, requieren de la representación. Por eso, hablar de reforma total de la Constitución y referéndum es hacerles el juego a la manipulación de temores, ideas básicas y lugares comunes para satisfacer intereses políticos. Lo fue en Reino Unido con el Brexit, ¿cómo no lo sería en Perú con la reforma total de la Constitución?

Frente a tanta incertidumbre y riesgos, un extraordinario documental sobre Caral (https://youtu.be/WEZYt8VKZuo) enseña que Perú no solo fue cuna de civilización, sino que fue la primera civilización en el mundo que basó su crecimiento en el comercio y no en la guerra (no se ha hallado ni un arma). Hace 5 mil años (¿por qué retroceder solo 200?) fuimos la primera civilización que apostó por la paz y el comercio. Es un inmenso legado que deberíamos posicionar en el país y el mundo entero, resaltándolo como nuestro origen y contribución a la humanidad (y obligarnos a actuar en consecuencia, obviamente).