Reitero que pretender entender cabalmente lo que el Perú está viviendo es engañarse. Hay que plantear ideas, dudas y preocupaciones, junto con supuestos y razonamientos, y escuchar a quienes piensan distinto, y reconsiderar lo que corresponda. Somos un país tremendamente fraccionado y hoy solo nos reconocemos para pelear.

El sábado pasado señalé que Aníbal Torres, aparente autor del discurso golpista de Castillo por declaraciones suyas muy similares, tiene que entender las consecuencias de un autogolpe (basta comparar video con el de Fujimori): prisión si no se armaba en la calle lo que estamos viviendo. Hasta los ministros escuderos de Castillo renunciaron cuidando de resaltar en sus cartas sus convicciones democráticas para deslindar responsabilidades, salvo Betssy Chávez.

Chávez, al inicio del gobierno y antes de asumir un rol confrontacional, dijo: “Creer que los peruanos han votado por Perú Libre, por su ideario, es una equivocación. Creen que la mayoría de la gente ha leído las setenta y tantas páginas del ideario y que luego de un análisis dialéctico han decidido dar su voto por Castillo. Eso no es real. Acá un panetón Tottus o una piedra le hubiera ganado a Keiko Fujimori”. Tan claro tenía que una diferencia de 44,058 votos no generaba condiciones para un plan maximalista, que lo dijo en entrevista agregando frase para el recuerdo. ¿Cómo se embarca en un plan no solo maximalista sino con golpe incluido? ¿Qué estaba esperando que le permitía dar un paso así de audaz? La radicalización de Chávez vino después de reemplazar a Iber Maraví y se consolidó con su acercamiento a Guillermo Bermejo, quien la calificó de “extraordinaria ministra” y se pronunció en contra de los congresistas de Perú Libre que apoyaron su censura.

Maraví fue identificado como responsable de la zona norte de Ayacucho por dos senderistas en 1981. Hoy ha reemplazado a Rocío Leandro (camarada ‘Cusi’) en el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa). Según artículo de Ana Briceño en el semanario de Hildebrandt ayer, después de salir de prisión, Leandro se volvió a vincular con el Fredepa, “quería convertirse en líder del movimiento que nunca se desvinculó ideológicamente de las prédicas del líder terrorista Abimael Guzmán y sus hordas”. Antes de ser censurado, Maraví señaló que su madre y su suegra habían firmado los planillones de Movadef porque fueron abordadas en la calle. Resulta difícil de creer si se conoce que la CVR señaló en su informe que su suegro, Hildebrando Pérez Huarancca, comandó a 60 senderistas en la matanza de Lucanamarca “con el propósito de aniquilar a su población, con carácter de ‘sanción ejemplar’ por haberse rebelado contra esa organización y haber colaborado con las fuerzas del orden”.

Bermejo también tiene acusaciones de vinculación con Sendero Luminoso y una relación con la coca ilegal en el Vraem de larga data, según noticias aparecidas en 2014-15 en Inforegión, agencia de prensa ambiental.

La participación de remanentes de SL y los intereses de la coca ilegal (narcotráfico) en las protestas me parece innegable, tanto como no reconocer que hay un hartazgo y rabia acumulada de un sector de peruanos que se sienten ignorados históricamente con justa razón. Se suma la indignación y el dolor por muertes de gente inocente, la gran mayoría en inmediaciones del aeropuerto. Una protesta pacífica recorre calles, no toma aeropuertos.

Muchos creen que una renuncia de Boluarte calmaría las aguas, pero podría traer más protestas y muertos. La gente que protesta no tiene clara la sucesión constitucional (acusan de usurpadora a Boluarte) y que un congresista sea presidente podría enervar los ánimos más. Y la encuesta del IEP sobre una Constituyente nos traería la pena de muerte (retiro de la CIDH), el servicio militar obligatorio y una deuda millonaria para estatizar empresas que se corromperían como PetroPerú. Sin interlocutores que se reconozcan como válidos, no hay diálogo posible. Quien quiera evitar muertos está obligado a ayudar a que haya diálogo.