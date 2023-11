Por Francisco J. Miranda Avalos, Presidente de Oannes.

La pesca de anchoveta en el sur del Perú fue, durante muchos años, complementaria a la pesca del stock centro norte. Pescando fuera de las 5 millas, el desembarque de anchoveta de la flota industrial en la región sur durante la primera temporada 2023 (5 de enero al 30 de junio) fue solo de 25,373 toneladas de una cuota asignada de 337,000 toneladas. Es decir, solo pescamos el 7.53% de la cuota y el stock de anchoveta lo compartimos con Chile.

La segunda temporada de pesca de anchoveta en el sur debió abrirse en el mes de julio, ya que la primera terminó en junio y es regular que las temporadas en el sur se abran cada seis meses y de manera continua.

Así las cosas, el perjuicio económico y social es devastador. Debido a las malas políticas pesqueras de los últimos 10 años, de las 14 plantas de harina y aceite de pescado que existían en el sur, hoy solo quedan tres operativas debido a que fueron cerrando o quebrando, y en el mejor escenario de pesca, solo podrían procesar un máximo de 3,000 toneladas de anchoveta al día.

Las exploraciones y estudios del Imarpe muestran que, en la zona sur, hasta el 97% de la biomasa de anchoveta puede ubicarse dentro de las 10 primeras millas dependiendo de las condiciones climáticas. De hecho, la anchoveta se mete dentro de las 5 millas, buscando contracorrientes costeras que la llevan directamente a las fauces de la industria pesquera chilena. Pero, debido las regulaciones vigentes, los peruanos no pueden pescar dentro de esas 5 millas reservadas, tema que debería revisarse.

La zona norte-centro, gracias a sus características geográficas, climáticas y económicas, es la que tiene mayor actividad pesquera de toda la costa peruana, y la zona sur cumple un rol fundamental en el desarrollo de las comunidades pesqueras en dicha zona, que tuvieron en la pesca industrial su principal fuente de ingresos.

No obstante, ambas zonas de pesca tienen características geográficas diferentes que obligan a la biomasa de anchoveta a pegarse más hacia la costa, razón por la cual, en el pasado, se estableció un régimen especial de pesca que permitía realizar la actividad industrial más próxima a la costa, régimen que lamentablemente fue eliminado en la administración del expresidente Humala, y que originó la pérdida de más de 6,000 puestos de trabajo. El resultado de esta mala regulación está a la vista: el 95% de las plantas pesqueras del sur cerró.

Si bien la industria pesquera siempre ha respetado las decisiones de la administración, en esta oportunidad no se entiende por qué hasta la fecha no se abre la segunda temporada de pesca de anchoveta en el sur, más aún cuando las condiciones oceanográficas son favorables y la gente necesita trabajar para poder salir adelante. Entonces, la pregunta que les hacemos a nuestras autoridades es ¿por qué no hay segunda temporada de pesca de anchoveta en el sur del Perú?

Mientras Chile viene pescando anchoveta, nosotros la estamos viendo pasar y cada vez más personas en nuestro país están afectadas por esta situación.