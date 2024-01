Según la Real Academia Española (RAE), ‘parásito’ significa organismo que vive a costa de otro, alimentándose de él y pauperizándolo, sin llegar a matarlo. ‘Parásito’ también significa piojo. O sea, insecto que vive parásito en el hombre, alimentándose de su sangre.

Bueno pues, en el caso del agro peruano –metafóricamente hablando–, Essalud es un parásito. ¿Cómo así? Pues resulta que en el campo son muy comunes los trabajos temporales. Trabajos que pueden durar una semana, dos semanas, y así. Las personas trabajan unos días en un campo, otros días en otro, y van rotando de campo en campo –y de empresa en empresa– sembrando, podando, cosechando, etc.

A ese respecto, los trabajadores contratados por períodos menores a un mes ganan el equivalente al salario diario, más bonos y otras remuneraciones, multiplicado por los días trabajados. O sea, ganan por el trabajo efectivamente realizado. Es decir, ganan lo justo.

Dicho sea de paso, la mayoría de trabajadores de las empresas agroexportadoras ganan muy por encima de la remuneración mínima legal. La gran demanda de mano de obra genera tal situación. ¡Bien por los trabajadores y sus familiares!

Hasta aquí… todo bien. Sin embargo, lo que no está bien –por no tener ninguna lógica que lo justifique– es que la base imponible mínima para calcular el aporte de los trabajadores a Essalud equivale a la remuneración de un mes completo, aun si el trabajador laborara menos días. En el extremo, si un trabajador laborara tan solo un día en el campo, generaría un aporte a Essalud equivalente a un mes de trabajo. O sea, ¡Essalud cobra por remuneraciones no percibidas!

Eso no es todo. ¡Bueno fuera que Essalud brindara un servicio oportuno y de buena calidad! Pero no. ¡Tan malo es el servicio de Essalud que muchos trabajadores prefieren no utilizar sus servicios, y recurren –forzosamente– a clínicas y centros de salud privados, gastando más de la cuenta, injustamente.

Peor aún, la perniciosa disposición de tener que pagar mes completo por trabajos de menor duración está propiciando más informalidad –más de la que hay– en el sector agrario. Las planillas han subido mucho a favor de Essalud, sin ningún beneficio para los trabajadores. ¿Resultado? Muchas empresas pequeñas y medianas están abandonando la formalidad, para pasar a la informalidad laboral. ¡Increíble!

Essalud maltratadora, indolente, corrupta y –por si fuera poco– parásita… ¡Cuánta plata te estás metiendo al bolsillo, injustificadamente, a costa los trabajadores del campo!