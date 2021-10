Ninguna autopista del mundo tiene semáforos y rompemuelles. En todo el mundo, las autopistas son rápidas y seguras. A diferencia de las carreteras convencionales, las autopistas disponen de más de un carril para cada sentido, con calzadas separadas. Asimismo, cuentan con intercambios viales y pasos a desnivel –precisamente– para facilitar la circulación rápida de los vehículos de carga y pasajeros, sin poner en riesgo a los vehículos y personas que tengan que cruzarlas.

Pues bien, eso que es “ley” en todas las autopistas del mundo, no lo es en nuestro país. Al menos, en el tramo Pisco – Ica de la autopista en mención. Resulta que –en vez de pasos a desnivel para permitir el cruce de vehículos y peatones– el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) estaría disponiendo la instalación de semáforos y rompemuelles.

Carrera de caballos y parada de borrico. Eso es lo que busca el MTC en dos puntos de la referida autopista: uno en Pisco y otro en Ica. ¿Por qué no ordena la construcción de los pasos a desnivel e intercambios viales, a pesar de estar proyectados dentro del Plan Vial correspondiente? La verdad… no se sabe.

Así las cosas, muchos sufrirán las consecuencias de la descomunal congestión que –absurdamente– ocurrirá en dichos puntos de la autopista Pisco – Ica. No solo los que van y vienen de Ica, sino –también– los que van y vienen del Sur de Ica. Es decir, medio Perú.

Así como la ciudadanía tiene razones para protestar contra la corrupción y la mala política en el Estado, de la misma manera debería protestar contra la inoperancia y la torpeza del MTC. ¡No hay derecho que se instalen semáforos y rompemuelles en plena autopista, en vez de intercambios viales y pasos a desnivel, como debe ser!

Las consecuencias de tal disposición son fáciles de prever: no solo habrá demoras, molestias y consumos innecesarios de combustibles, sino –también– accidentes que bien podrían evitarse con las obras mencionadas.

¿Por qué el MTC será tan mal hecho? ¿Acaso la seguridad de las personas y la fluidez vehicular no tienen valor para dicho ministerio? Pues parece que no. El caos vial que predomina en todas las carreteras –y autopistas– del país, denota que el MTC no está a la altura de las circunstancias.

Los iqueños –y todos los peruanos del sur del país– protestamos contra los semáforos y rompemuelles que se instalarán en Pisco e Ica, próximamente. Y –en su reemplazo– exigimos la construcción de los intercambios viales y pasos a desnivel correspondientes.