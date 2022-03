Los usuarios de la Autopista Lima / Ica nos preguntamos ¿por qué no se termina la obra, si falta tan poco? Pues resulta que contractualmente la obra está terminada. Incluso, la obra se terminó de construir antes de tiempo. El problema es que los accesos y pasos a desnivel, que claramente faltan en varios tramos de la autopista, no estuvieron considerados en el contrato de concesión. Me refiero al contrato suscrito entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Empresa Concesionaria. ¡Quién entiende al Estado Peruano!

Peor aún, para facilitar el cruce “seguro” de peatones, animales domésticos, bicicletas, carretillas, vehículos, y demás, se han instalado semáforos y rompemuelles, allí donde debieron construirse los accesos y pasos a desnivel antes mencionados. El hecho es que aparte de los atrasos y largas colas que se forman alrededor de los semáforos, han ocurrido –y seguirán ocurriendo– muchos accidentes. Incluso, algunos fatales. Cada semáforo se ha convertido en un mercado ambulante de bebidas y comidas al paso… en plena autopista. ¡Un caos!

¿Por qué están mal hechas… habría que preguntarnos? Ninguna autopista del mundo tiene semáforos y rompemuelles; excepto las nuestras. En todo el mundo las autopistas son rápidas y seguras; excepto acá. En todo el mundo las autopistas cuentan con intercambios viales y pasos a desnivel, precisamente para facilitar la circulación rápida de los vehículos de carga y pasajeros, sin poner en riesgo a los vehículos y personas que tengan que cruzarlas; excepto en el Perú.

Pues bien, eso que es propio de todas las autopistas del mundo, no lo es en nuestro país. Al menos, en la autopista Lima / Ica. Por ello, muchos están sufriendo las consecuencias de las descomunales congestiones que absurdamente vienen ocurriendo en varios tramos de la autopista. No solo los que van y vienen de Ica, sino –también– los que van y vienen del Sur de Ica. Es decir, medio Perú.

¡No hay derecho que se instalen semáforos y rompemuelles en plena autopista, en vez de intercambios viales y pasos a desnivel, como deben ser! ¡No hay derecho que tengamos que sufrir demoras y molestias injustificadas, consumos innecesarios de combustibles, y accidentes que bien podrían evitarse!

Los iqueños –y todos los peruanos del Sur del país– protestamos contra los semáforos y rompemuelles que se han instalado en la autopista Lima / Ica. Y en su reemplazo, exigimos la construcción de los intercambios viales y pasos a desnivel correspondientes.