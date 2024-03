Este viernes saldrá la primera lista de convocados de la selección peruana del año y de la ‘era Jorge Fossati’ con muchas interrogantes, pero con una sola clave…

El extécnico de Universitario, campeón nacional 2023, confirmará las presencias de José Carvallo (Vallejo), Aldo Corzo, Andy Polo, Piero Quispe (Pumas), Edison Flores y Álex Valera.

¿La novedad? A excepción del ‘1′ y del ‘9′ y aprovechando la poca resistencia de los rivales (Nicaragua y República Dominicana), todos los mencionados anteriormente serán titulares.

Y no solo eso. Lo que tanto le criticamos a Reynoso también será el dogma de Fossati: línea de 3 o de 5, según se dé el partido. ¿Y el chocolate? Eso, hace más de un año, desapareció en la maleta de Gareca.

Por ello, en esta primera convocatoria, Gallese, Callens y Abram completarán la línea de defensa; Tapia (si es que se recupera y el Celta lo libera), Cartagena y López alimentarán la volante; y Flores y Guerrero el ataque.

¿Y Advíncula? Por alguna extraña «fatiga» el uruguayo lo mandaría al banco. ¿Y Yotún? No sería inicialista porque el DT prefiere el trajín sobre la salida limpia. ¿Y Lapadula? En Videna, parece que ya no ven ligas europeas.





¿Cómo será el estilo de Perú?

Cuando hablé con Juan Carlos Oblitas hace varios meses ya, noté algo que me preocupó en demasía: en la Federación Peruana de Fútbol no buscan una filosofía (Gareca vs Reynoso), sino personalidad.

Así es. No importa saltar desde la A hast,a la Z, no. Lo que importa es que el técnico sea respetado y triunfador. Al margen de si Fossati llevará a Perú al Mundial o no, en la selección no hay identidad.

Algo que, por ejemplo, sí entendieron en Sporting Cristal después de rescindir, precisamente, con Reynoso en 2011: «Ese estilo no va. Necesitamos un manual», me decía Felipe Cantuarias en una entrevista.

Los celestes aprendieron y se convirtieron en los más (y mejores) ganadores de la década, enamorando con su fútbol vistoso a sus hinchas y, sobre todo, a los de otras veredas, algo que la bicolor añora, pero no acepta.





