Durante su presentación ante el Congreso solicitando el voto de confianza, la ministra Vásquez anunció que el Estado otorgaría un subsidio directo de S/70 al mes por empleado formal para los trabajadores con un sueldo de hasta S/2,000 para mejorar el poder adquisitivo de 2.5 millones de personas. No mencionó el plazo del subsidio. El domingo se aprobó un bono de S/210 con ese propósito y se asignó una partida de S/615 millones.

Por otro lado, hace unos días el presidente anunció que se iba aumentar la remuneración mínima vital de 930 a mil soles, lo que no puede hacerse sin previamente pasar por el Consejo Nacional del Trabajo y sin considerar si ha habido aumentos en la productividad laboral. El ministro Francke lo había descartado semanas antes, indicando que era inconveniente debido a una reducción en dicha productividad. En un intento por corregir este anuncio, a modo de ‘traducción’, informó que no se trata de un incremento de la RMV sino del otorgamiento de un subsidio de S/70 mensuales a trabajadores formales con sueldos de hasta mil soles en situación de vulnerabilidad. Si bien esta opción es preferible a un aumento de la RMV sin análisis previo en un momento de crisis económica con alto desempleo formal, no deja de ser mala. Lo que no queda claro ahora es si el bono de S/ 210 reemplaza a este ofrecimiento o si vendrá un nuevo bono para los que ganan menos de mil soles.

El bono recientemente aprobado nos deja una serie de inquietudes sobre su conveniencia y necesidad. ¿Cuál es la justificación? ¿Por qué para trabajadores formales y no para informales? ¿No habría sido mejor recomponer el Fondo de Estabilización Fiscal que está en cero? Esta medida clientelista y facilista es discriminatoria y favorece a un grupo de trabajadores en desmedro de otros que ganan menos y no tienen beneficios sociales. Los trabajadores formales ganan en promedio más del doble que los informales. En vez de contribuir a reducir la desigualdad, contribuye a ella. No olvidemos que 75% de la PEA es informal, con muchos trabajadores con remuneraciones debajo del sueldo mínimo.

Lo que debemos hacer es fomentar la formalización e inversión privada para así crear más empleos formales y no favorecer con subsidios mal focalizados a unos cuantos trabajadores afortunados, en vez de atender las necesidades más apremiantes del país. Subsidios de este tipo, indistintamente de sus beneficiarios, no son el mejor uso de los escasos recursos del Estado. ¿Para este tipo de gasto se desea facultades extraordinarias para recaudar más?