Al momento de escribir este artículo, estamos inmersos en una nueva crisis política, esta vez por una amenaza del Ejecutivo al Congreso por una cuestión de confianza a todas luces inconstitucional, pero los problemas que aquejan al país van más allá de esta situación coyuntural. Es evidente que estamos en un punto muerto entre un gobierno incompetente, plagado de indicios de corrupción, y un Congreso que no logra reunir los votos requeridos para resolver la situación, porque sus miembros no se quieren ir antes de que termine su mandato y saben que, si cae el gobierno, ellos también lo harían. ¿Se puede romper este entuerto? Muy difícil, ya que exige consenso y un gran desprendimiento de aquellos que integran estos poderes del Estado sin las competencias profesionales y morales para hacerlo, mostrando un desinterés por mejorar el funcionamiento de la administración pública y un desprecio por las instituciones. Los problemas de coyuntura no nos permiten acometer las reformas que son indispensables, empezando por la política.

Una coalición que agrupa a alrededor de 200 organizaciones de la sociedad civil ha planteado un conjunto de reformas constitucionales y el adelanto de elecciones generales para hacer frente a la crisis política. Es un paso en la dirección correcta, pero insuficiente, con siete propuestas de reforma, que no incluye algunas muy importantes, como la bicameralidad, y tiene otras que son imprecisas. Su implementación tomaría fácilmente más de un año, tiempo en el cual nuestro deterioro institucional se agravaría en un contexto de un magro crecimiento que implicará más desempleo y pobreza. No podemos esperar a que se recolecten 75,000 firmas para luego llamar a un referendo. Hay que buscar un camino más rápido para implementar reformas básicas. Requerimos una reforma política que asegure que haya buenos candidatos al Congreso, para mejorar nuestra democracia y gobernabilidad, y se restablezca un equilibrio sostenible de poderes en el Estado. No es sencillo, ya que estas reformas de fondo no les convienen a los que tienen que hacer los cambios y, por ello, no las promueven.

La misión de la OEA está en Lima a pedido del gobierno para verificar si hay un intento de “golpe de Estado” que evidentemente no existe. En el mejor escenario, se tomará un tiempo en emitir un informe que confirmará que existe democracia en el país y llamará al diálogo. En el corto plazo seguiremos sin una salida clara, con un gobierno disfuncional y un Congreso inmersos en una guerra fratricida, en vez de enfocarse en los problemas de fondo, donde el gran perdedor es el pueblo que ya enfrenta una fuerte desaceleración económica que no permite generar el empleo formal requerido.