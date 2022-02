El 27 de julio escribí un artículo titulado “Sin mucho tiempo para aprender”, en que mencionaba que “cuando un presidente asume el mando de un país sin una experiencia previa de gobierno, se enfrenta a la imperiosa necesidad de aprender sobre cómo funciona un gobierno y las restricciones económicas y políticas que este enfrenta”, indicando que algunos aprendían rápido y otros no. Esa tarea se facilita si uno se rodea de personas probas con experiencia en gestión pública, lo que evidentemente ha ocurrido con poca frecuencia en los últimos meses.

Los escándalos se suceden uno a otro y muchos ministros no duran en el cargo más de unos meses y vivimos en una situación de perenne inestabilidad. Por otro lado, parecería que los que manejan el Gobierno vivieran en un universo paralelo donde ‘el pueblo’ es su aliado, lo que evidentemente no es cierto, como indican las encuestas, en que más del 60% de peruanos lo desaprueba y el 63% no confía en el propio presidente. Mientras escribía este artículo, el presidente anunció cambios de ministros, incluyendo a la premier, lo que implica un nuevo gabinete.

Es claro que se requiere un cambio drástico de timón para mejorar la calidad del Gobierno y su credibilidad, que incluye nombrar en el gabinete a ministros independientes, competentes y de pasado intachable, incluyendo a un premier empoderado. Esperemos que eso sea lo que nos propone. Tarea difícil porque en el contexto actual será difícil convocar personas con ese perfil y dispuestas a aceptar cargos públicos. Sin un cambio de esta naturaleza, los problemas se irán agudizando, así como la insatisfacción con el desempeño del Gobierno.

En el marco de una democracia, el Congreso y el Ejecutivo tienen la responsabilidad de buscar una solución acordando una agenda mínima de gobernabilidad que ataque nuestros problemas más inminentes, que incluyen el gran desorden en el Gobierno que está aumentando la inseguridad, la ralentización económica (que va a traer más desempleo y pobreza) y la ineficiencia y corrupción del Estado. Se ha generado una desconfianza generalizada en la población y desalentado la inversión privada. Se requiere enmendar el rumbo y, como mínimo, acordar la conformación de un gabinete consensuado con gente capaz que le otorgue la credibilidad y transparencia necesaria para evitar continuar por este camino que está destruyendo nuestro futuro y el del propio Gobierno, que necesita un ‘segundo debut’, lo que implica un propósito de enmienda y estar dispuesto a dejarse ayudar. De otra manera, quién sabe cómo terminará esto.