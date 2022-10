En abril escribí un artículo en el que indicaba que los peruanos nos habíamos convertido en rehenes del Congreso ya que este no lograba los votos necesarios para tomar las medidas que posibilitarían salir de la fuerte crisis en la que nos encontramos con un gobierno que hace meses que no da para más. Lo que ha ocurrido desde entonces es un deterioro cada vez mayor de nuestra gobernabilidad: corrupción generalizada en los distintos estamentos del Estado con denuncia constitucional incluida, nombramientos de ministros y altos funcionarios sin las capacidades para los cargos, inversión pública paralizada, inadecuada gestión de conflictos que crecen diariamente y la cada vez más deficiente gestión de los servicios públicos (desde la entrega de pasaportes, brevetes y DNI hasta la salud y educación pública). A esto se suma la carencia de políticas que generen confianza y promuevan la inversión privada y el empleo.

Con el paso de los días, la situación política se vuelve más insostenible, y la economía se está desacelerando, pero no se ve una mejora, ya que no hay propósito de enmienda en el gobierno. El Congreso, que es el único que podría resolver la situación, no muestra interés en hacerlo a pesar de que la lista de tropelías es enorme y crece día a día. Respetando la democracia, solo una mayoría de 87 congresistas, hasta ahora inexistente, forzaría un cambio. Por consiguiente, somos rehenes del Congreso, pero no solo para una decisión de vacancia, suspensión o adelanto de elecciones, sino también por el desgano en censurar a algunos ministros; y para aprobar leyes para mejorar el funcionamiento de nuestras instituciones y las reformas políticas y electorales que son indispensables para no terminar en lo mismo en unas nuevas elecciones.

El desinterés del Congreso por resolver esta situación de desgobierno no sorprende, ya que es evidente que muchos congresistas están velando por sus intereses personales y hay graves acusaciones de contubernio de varios de ellos con el gobierno para protegerlo. Lo que sí sorprende es la apatía de gran parte de la población que parece vivir adormecida, sin que los graves escándalos y acusaciones de corrupción que incluyen al propio presidente y a su entorno más cercano los animen a salir a protestar, como ocurrió un par de años antes, por circunstancias mucho menos graves. Este desgobierno a quienes más perjudica es a los más pobres y a los más jóvenes, a quienes cada vez les es más difícil conseguir un trabajo de calidad porque no se generan por la falta de inversión. Esta historia no ha terminado y es evidente que la situación solo irá empeorando si la ciudadanía no se une y exige un cambio.