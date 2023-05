Los peruanos hemos convertido a nuestro país en uno de los jubilados sin pensiones. Cifras del INEI muestran que más del 60% de los adultos mayores no reciben ninguna pensión, proporción que sigue cayendo por los retiros de fondos que ha dejado a millones de personas sin ahorro previsional y de la nefasta Ley 30478 que permite a los que se jubilan del SPP llevarse hasta el 95.5% de su fondo. Desde la promulgación de esta ley en mayo de 2016 hasta enero de este año se jubilaron 478,026 personas del SPP. El 93% (450,531 personas) se llevaron sus fondos y no adquirieron pensión vitalicia; 5.7% optó por una combinación entre pensión y retiro de fondos; y solo 5,000 personas usaron el ahorro para lo que estaba destinado: adquirir una renta vitalicia con el monto total. Estas estadísticas son muy preocupantes y nos llevan a la conclusión de que una importante reforma previsional es modificar dicha ley para devolverle el propósito previsional al ahorro en el SPP. Todo aquel que se jubila con fondos suficientes debe adquirir una pensión que evite que se convierta en una carga futura para el Estado, antes de poder llevarse su excedente. Podemos discutir el monto mínimo de dicha renta vitalicia, pero no podemos mantener el statu quo.

En las últimas semanas, muchos analistas y economistas han escrito columnas con propuestas para mejorar el sistema previsional, que sorprendentemente solo se centran en cómo aumentar su cobertura fomentando el ahorro de los trabajadores, sean formales, informales, dependientes o independientes; pero olvidándose de que el propósito de dicho ahorro debe ser asegurarse una pensión de por vida. ¿Qué ganamos con obligar a las personas a ahorrar para su vejez si cuando se jubilan pueden llevarse todo su dinero cuyo propósito era tener una pensión de por vida? En ninguna de estas columnas se toca este serio problema.

Considerando el envejecimiento de la población, la ley del 95.5% y el alto porcentaje de la PEA que no está afiliado a ningún sistema previsional y que, si lo está, no contribuye a este en forma constante; el problema de los jubilados sin pensión se convertirá en una bomba de tiempo. Esto es preocupante, pero parece no quitarles el sueño a muchos. En los próximos días el MEF hará público su proyecto de ley de reforma previsional, ojalá que compartiendo también el análisis técnico que lo sustente. ¿Incluirá una propuesta para devolver el propósito previsional del ahorro en el SPP? Esto es indispensable para evitar que muchos jubilados que están optando por llevarse todo su ahorro terminen requiriendo apoyo estatal con un alto costo fiscal. Si no se ataca este problema, cualquier reforma previsional será una pérdida de tiempo.