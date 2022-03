Al momento de escribir este artículo, estamos inmersos en una nueva crisis política por las graves denuncias que enfrentan el presidente, otros funcionarios públicos y congresistas, pero los problemas que aquejan al país van más allá de esta situación coyuntural.

Tenemos importantes problemas que enfrentar, incluyendo:

•Corrupción generalizada en todos los niveles de gobierno.

•Ministros que no dan la talla.

•Sector público plagado de funcionarios sin las competencias para desempeñar sus cargos.

•Inadecuada gestión de proyectos de infraestructura.

•Gobiernos regionales corruptos e incapaces.

•Jueces que no condenan cuando deben y que condenan cuando no deben.

•Fiscales que investigan eternamente (o no) y demoran una eternidad en acusar.

•Partidos políticos sin idearios que solo buscan intereses particulares.

•Escuelas y colegios públicos que no educan.

•Sistema de salud que demora la atención o no la brinda.

•Policía sin los recursos y capacidades para combatir la delincuencia.

•Minería y tala informal de bosques generalizadas y sin control.

•Narcotráfico creciente.

Estos son problemas estructurales que existen desde hace años y que se han ido agravando en el tiempo porque son difíciles de resolver y tenemos un Estado fallido. Nos espera un futuro sombrío si no empezamos a enfrentarlos con convicción. La coyuntura política en la que vivimos está llevando al país a una situación de desesperanza y quebranto social que alimenta una cultura chicha y de informalidad que se caracteriza por una falta de civismo e irrespeto a la ley.

Requerimos implementar reformas estructurales para corregir estos problemas. Es claro que este gobierno no las va a acometer a juzgar por los nombramientos en el gabinete y el sector público. Por otro lado, el Congreso tampoco ha aprobado proyectos que ayuden a resolver los problemas, sino que ha contribuido a la contrarreforma de los sectores Educación y Transporte y ahora está por apoyar una ley que limitaría la figura de colaboración eficaz que ha demostrado que, bien aplicada, es útil para descubrir organizaciones criminales.

En el corto plazo enfrentamos un problema político ocasionado por graves acusaciones de corrupción en las altas esferas del gobierno que no sabemos en qué terminará. Pero incluso si se resuelve de una buena manera y terminamos con un gobierno funcional, esto servirá de poco si no nos enfocamos en los problemas de fondo, lo que implica un cambio profundo en la forma de hacer política en el país, que no ocurrirá si nos mantenemos indolentes como sociedad. Enmendar el rumbo está en nuestras manos.