La información del discurso no refleja lo que viene ocurriendo en el país, se compara con periodos en que estábamos rebotando la fuerte caída de la pandemia y la realidad es que ni la inversión pública ni la privada están creciendo, la economía se está desacelerando, se habló de que el empleo estaba creciendo, pero eso no es cierto. El crecimiento que hay en el empleo no es suficiente para cubrir el crecimiento de la población económicamente activa. Por otro lado, ese crecimiento de empleo muchas veces es por el lado del empleo informal, con sueldos más bajos... si uno compara las estadísticas de los ingresos de los trabajadores, estos no han crecido.

Todo esto te muestra a un país que está en desaceleración o con muy poco crecimiento y lo peor de todo es que la tendencia es muy negativa, estamos yendo hacia un crecimiento mucho más bajo. En el discurso presidencial no se vio el mea culpa ni ningún ánimo de enmienda, ningún propósito sobre una serie de promesas falsas sobre obras y acciones futuras que, en su mayoría, no se van a cumplir.

Lo positivo del discurso, sin embargo, es que no hubo sorpresas. Se refirió a la ligera y con poca claridad sobre el tema de las pensiones, conjuntamente con el Congreso han destruido el sistema de pensiones. Estamos apuntando a un país con una población en la edad de vejez que no tendrá recursos. Usar los fondos con fines políticos es inaceptable. La verdad es que el discurso fue anodino, aburrido, con una serie de mentiras, inexactitudes y básicamente lo que nos dice es que, si seguimos igual, la cosa va a ir para peor. Los problemas económicos de la familia se convierten en votos en contra, en desaprobación, y a mayor desaprobación, menos posibilidad de mantenerse en el cargo, sobre todo si enfrentas serias denuncias por delitos que cada vez son peores, día a día encontramos nuevas cosas. Creo que su permanencia en el poder está con los días contados y espero que el Congreso dé la talla y tome al toro por las astas.