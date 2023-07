La ilusión monetaria tiene lugar cuando las personas o empresas no toman en cuenta el efecto de la inflación sobre el valor de sus activos, rentas, salarios u otros; al considerar su valor nominal y no su valor real que es el que les permite adquirir bienes y servicios. Creen tener más riqueza, sin percibir que esos recursos ahora valen menos por la inflación. Para que haya ilusión monetaria debe haber inflación y además una confusión entre lo que son valores nominales y reales, o poca certeza sobre la inflación venidera.

El término fue acuñado por el economista norteamericano Irving Fisher en su libro The Money Illusion en 1928, donde fundamentó la existencia de una ilusión monetaria por no distinguirse entre cambios nominales o reales. Para que exista un aumento real de valor, los valores nominales deben crecer por encima de la inflación, lo que no siempre ocurre.

El concepto se entiende mejor con un ejemplo. Supongamos que abrimos un depósito a plazo a un año en un banco por S/1,000 a una tasa de interés anual de 5%. Pasado el año, el banco nos dará S/1050. Si en ese periodo no hay inflación, habremos recibido un rendimiento real positivo de 5%. Pero, ¿qué habría sucedido si a lo largo del año los precios en general crecieron 10%? Si tengo ilusión monetaria pienso que mis S/1,050 valen más que hace un año cuando realmente no es así porque ahora necesito S/1,100 para comprar lo mismo que entonces. En términos nominales gané 5%, pero en términos reales perdí casi 5%. Mientras más alta es la inflación en relación con la tasa de interés percibida, mayor puede ser la ilusión monetaria.

Cuando aumentan las tasas de interés se dice que se benefician los ahorristas, lo que es cierto siempre y cuando dicho incremento implique que estén por encima de la inflación. Una tasa de 3% con una inflación de 2% o menos es preferible a una tasa de 7% con inflación de 8% o más. Por lo tanto, en periodos de alzas de tasas de interés, como el actual, no solo debemos preocuparnos del rendimiento nominal, sino del real (restándole la inflación) para evitar caer en ilusión monetaria. Muchos se olvidan de la pérdida del poder adquisitivo por efecto de la inflación y se alegran de recibir una tasa de retorno nominal alta, pero negativa en términos reales.

Existe una relación estrecha entre la ilusión monetaria y la inflación. En periodos de inflación alta normalmente los bancos centrales suben las tasas nominales, lo que facilita que las personas caigan en ilusión monetaria. La relación entre inflación y tasas de interés nominales ha sido estudiada en forma abundante y los resultados muestran una correlación entre ambas variables. Sin embargo, para que haya ilusión monetaria las tasas reales deben ser negativas. Diversos estudios han concluido que la ilusión monetaria es muy frecuente, ya que la gente tiene dificultades para cuantificar el impacto de la inflación.