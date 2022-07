En los últimos días he visto varios artículos en distintos medios que critican a la ‘élite empresarial’ por no meterse en política, indicando que es parte de su compromiso de responsabilidad social empresarial (RSE). Considero que la RSE es importante y la defiendo en las distintas empresas donde participo; sin embargo, no me queda claro el rol de las grandes empresas en la política. ¿Cómo participar en ella sin que te acusen de querer beneficiarte indebidamente? No sería la primera vez que ocurre. El binomio gran empresa-política es complejo. Si te metes en política, te critican por hacerlo y si no lo haces, también. Es un típico caso de pierde-pierde.

Los que promueven el capitalismo consciente y la RSE generalmente argumentan que las élites empresariales se deben involucrar en política, pero más allá de generalidades, no nos dicen cómo definen dicha participación ni dicen cómo hacerlo. Tampoco parecen reconocer que solo convocar a la ‘élite empresarial’ es excluyente y poco democrático. ¿Quiénes la conforman? ¿Quién lo determina? ¿La opinión y participación de los millones de micros y pequeños empresarios no importa? Hay mucho que discutir sobre esta propuesta de mayor participación de las élites empresariales en la política.

Es fácil criticar a los grandes empresarios y exigirles una mayor participación política, pero es difícil proponer formas específicas en que se pueda dar sin que levanten suspicacias o críticas. Considero que esta participación empresarial tendría que ser más inclusiva, y no de élite, cómo ocurrió hace unos meses cuando 197 gremios, asociaciones y cámaras de comercio a nivel nacional, representando a empresarios de todo tamaño, emitieron un comunicado conjunto exigiendo un cambio radical en las políticas y gestión pública. No se puede excluir a los que son más pequeños por serlo o porque nos cuesta convocarlos.

Hay mucho por avanzar en RSE en el país, y no solo en participación en política, sino más bien en masificarla a empresas de distinto tamaño. La mayoría de nuestras empresas grandes ya está implementando programas de RSE y cada vez avanzan más en ello. Pero no lograremos mucho sin integrar a los millones de empresarios pequeños, muchos informales, que contratan a la mayor cantidad de la fuerza laboral sin respeto por las normas o leyes, al medio ambiente o a obligaciones en general. El reto es grande y empieza por evitar echar culpas donde no corresponde y predicar solo ante los ya convertidos. Hay que masificar el mensaje. También sería útil saber qué se entiende en cuanto a participación empresarial en política: ¿opinar sobre la coyuntura, involucrarse en partidos, financiarlos o algo más?