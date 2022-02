Voy a aprovechar la licencia que me dieron en Perú21 para escribir sobre cualquier tema que me provoque, aun sabiendo que mi experiencia es en temas económicos y financieros. Algunas veces opino sobre política, pero en estos momentos de crisis donde ya se ha dicho y escrito mucho sobre cómo resolverla, o tal vez agravarla, decidí escribir sobre el fin de los juegos en los anfiteatros del Imperio romano y en particular en el famoso Coliseo, tema sobre el cual siempre tuve curiosidad.

A riesgo de aburrirlos, aquí va la historia, aunque creo que es más entretenido que seguirle dándole cuerda al tema político. Los duelos de gladiadores y otros sangrientos espectáculos que se libraron durante cientos de años son muy conocidos, pero no tanto lo es cómo se terminaron. Como es sabido, estos juegos entretenían los sentimientos cada vez más morbosos de un público sediento de sangre. Los gladiadores eran muy populares, pero los espectáculos más sangrientos enfrentaban a prisioneros de guerra o criminales condenados a muerte o a esclavos que eran obligados a luchar hasta su último aliento, muchas veces con animales salvajes.

Existen varias versiones sobre el final de los juegos; una de ellas es la de la tradición cristiana que varios historiadores consideran una leyenda, referida al santo Telémaco. En enero del año 404 d. C., cuando el Imperio romano ya tenía varios años en decadencia y el cristianismo ya estaba vigente, un humilde monje de Turquía o Egipto llamado Telémaco irrumpió en el coliseo en medio de una lucha para intentar pararla en nombre de Cristo. Hay dudas sobre si el hecho aconteció, pero cuenta la historia que Telémaco fue asesinado en pleno Coliseo por la masa de asistentes molestos por haber impedido la lucha y el emperador Honorio, seguramente afectado por lo ocurrido al hasta entonces desconocido monje, decidió suspender estos sanguinarios juegos para siempre. Otros dicen que el emperador Constantino I los suspendió años antes, pero igual me quedo con la valerosa leyenda de Telémaco.

Esta historia muestra que un hombre puede marcar la diferencia. Telémaco perdió la vida por defender algo en lo que creía firmemente. No es claro que pensara si iba a salir vivo o no, o más aún que fuera a gatillar el fin de estos juegos, pero eso podría haber ocurrido. No necesitamos a un Telémaco para salir de la absurda situación política en la que nos encontramos, pero sí requerimos defender valores y principios morales con la entereza con la que este supuestamente defendió los suyos. Va a ser una ardua tarea con la clase política que tenemos.