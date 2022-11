La semana pasada, en CADE, en varias presentaciones se refirieron al PBI potencial del Perú, un concepto no muy entendido por aquellos que no son economistas. ¿Qué es el PBI potencial y por qué es importante? El gran economista y buen amigo Roberto Abusada, a quien se le extraña mucho, escribió en 2014 que “el crecimiento potencial es un concepto teórico calculado usando varios procedimientos estadísticos, que expresa aquel crecimiento no inflacionario que una economía puede alcanzar en determinado momento”. Mide cuánto puede avanzar una economía sin generar desequilibrios. En dicho año el crecimiento potencial del Perú estaba encima del 5%, en la actualidad es solo 3%. A diferencia del PBI observado que sale de las cuentas nacionales, el potencial se estima usando diversas técnicas económicas.

El PBI potencial es resultado de todo aquello que afecta a la capacidad productiva sostenible del país: la dotación de factores de producción (el tamaño de la fuerza laboral, el capital humano, el capital físico, incluyendo infraestructura, entre otros), la intensidad con la que estos pueden usarse sin provocar presiones inflacionarias y la productividad con la que pueden combinarse (lo que se denomina productividad total de los factores).

¿Qué explica nuestra fuerte caída en el PBI potencial? Nuestro PBI potencial se ha ido ralentizando debido a malas políticas económicas y a la falta de reformas estructurales que eviten que nuestra productividad se vaya mermando. Ambas son fundamentales para que la economía crezca sosteniblemente. Desde hace más de diez años estamos experimentando un fuerte retroceso en política económica, incluso desandando varias de las reformas implementadas en los noventa. Hoy enfrentamos un contexto que limita nuestra productividad y capacidad de crecimiento, debido a rigideces en la legislación laboral, la carencia de políticas de promoción de la inversión privada y el empleo, el deterioro cada vez más acelerado de la gestión pública en todos sus estamentos y un entorno regulatorio, burocrático y judicial que genera mucha desconfianza. El PBI potencial ha caído fuertemente como resultado de estos factores y seguirá cayendo si seguimos en la misma senda.

En el Perú, crecer solo 3% implica dejar a mucha gente en la pobreza y no generar suficientes puestos de trabajo para nuestra creciente fuerza laboral. Lamentablemente, aquellos que más se beneficiarían de buenas políticas económicas, sorprendentemente, apoyan la gestión gubernamental actual que tanto daño le está haciendo al país. Podemos crecer más rápido y generar mejores condiciones de vida solo con un cambio de timón que no va a ocurrir si no lo exigimos con firmeza.