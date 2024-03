En las próximas semanas es posible que finalmente se discuta y apruebe la tan esperada reforma previsional. Todavía no existe un dictamen cerrado y el borrador basado en la propuesta del Ejecutivo contempla varias medidas positivas, pero no desactiva la bomba de tiempo que genera el permitir que los jubilados por edad legal continúen llevándose su plata al jubilarse, quedándose sin pensión. Desde que se introdujo la muy nociva llamada ley del 95.5% en 2016 más de medio millón de personas se han jubilado sin pensión. Un despropósito ya que representa alrededor del 96% de los jubilados por edad legal.

Reconociendo que existe este problema, que ha sido recalcado por la OECD, la SBS y el BCR, el Ejecutivo propuso que a futuro los nuevos afiliados al SPP y aquellos menores de 40 años (en la fecha de aprobación de la ley) deban adquirir una pensión de por vida cuando se jubilen. Esta reforma si bien va en la dirección correcta, es insuficiente porque no desactiva la bomba de tiempo, sino hasta que todos los mayores de 40 años se jubilen. Esto recién ocurriría en 2049, dejando la puerta abierta durante 25 años para que alrededor de 4 millones de personas adicionales se retiren sin pensión.

El problema es muy serio, pero a nadie parece preocuparle, por desinterés o porque no se han dado cuenta del enorme costo social que va a generar. La reforma debería obligar a todos los que se jubilen a partir de su aprobación, y tengan los fondos, a adquirir una pensión mínima (podría ser de 1 RMV si no tiene dependientes y 1.5 RMV si los tuviere). Además, establecer que solo podrán retirar cualquier excedente en su fondo después de haber cumplido con esta obligación. Esto garantizaría que ninguna persona que haya ahorrado lo suficiente se jubile sin una pensión vitalicia. ¿Acaso ese no es el propósito de un sistema previsional? No tiene sentido que nos obliguen a ahorrar en nuestra vida activa si cuando nos jubilemos lo hagamos sin asegurarnos una pensión de por vida. El costo para el Estado de esta modificación sería ínfimo y diferido en el tiempo.

Esperemos que se incluya este cambio en el dictamen, y el Pleno lo apruebe, para que todo jubilado del SPP con los fondos suficientes se retire con una pensión, y no solo aquellos a los que el Estado subsidiaría una pensión mínima. Si yo tuviera la posibilidad de hacer una sola reforma previsional, esa es la que haría. Otras como obligar a aportar a los independientes, generar mayor competencia en el sistema, y dar incentivos dinerarios a la afiliación o aportes son secundarios si te permiten jubilarte sin pensión. Es fundamental devolverle el propósito previsional al ahorro obligatorio, tal como proponen especialistas de la SBS, BCR y la OECD, eliminando esta opción de retiro de fondos que impide que las personas reciban un flujo regular de ingresos en la jubilación. Ojalá recapaciten nuestros congresistas.