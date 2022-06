¿Sabían que 9 de cada 10 peruanos LGTBIQ+ que migran al extranjero, lo hacen por la discriminación a la que se ven expuesta en el Perú? Así lo determinó el estudio “Migración internacional calificada de peruanos/as LGTBIQ+ (Discriminación y fuga de talentos)” de la organización “Más Igualdad” y el congresista Alberto de Belaúnde, en el año 2020.

Esta es una posibilidad que yo mismo, como hombre homosexual, he considerado. No obstante, si bien el Perú que conozco desde chico nunca ha sido un territorio particularmente seguro para las diversidades sexuales y de género, he podido ver una luz en el tema de reconocimiento de derechos en los últimos años y de eso quisiera hablar en esta oportunidad.

Gracias a mi experiencia en el tratamiento y abordaje de estos temas con diferentes comunidades de personas gays, lesbianas, bisexuales y trans, entre otras, he podido proponer iniciativas de comunicación para nuestros clientes enfocadas en revalorizar a las diversidades sexuales y de género; capacitar a mis compañeros de trabajo en temas complejos como la diferencia entre orientación sexual, identidad de género, expresión de género, entre otros; y concretar alianzas importantes con organizaciones que respeto y admiro como la ONG Presente, con la cual, llegamos a construir incluso un manual de comunicación inclusiva para uno de nuestros clientes más importantes.

Pese a que todo esto puede sonar a un gran logro dentro de un contexto tan conservador como el peruano, desarrollar este tipo de actividades solo ha sido posible por una serie de factores muy relevantes, que me gustaría enumerar a continuación:

Compromiso de nuestros líderes. De acuerdo a un informe de Promsex, el 13% de casos de discriminación a personas LGBTIQ+ en el Perú, se dan en el trabajo. En APOYO Comunicación tenemos el objetivo de involucrar a todos y todas en la prevención o cese de algún tipo de discriminación a esta comunidad. Es más, tanto nuestro presidente ejecutivo como nuestra gerenta general, se han dado el trabajo, desde el inicio, de querer comprender este tema, preguntar lo que no quedaba en claro y por supuesto, seguir informándose para tener una visión mucho más integral al respecto.

Trabajo de la empatía. Hemos desarrollado internamente una serie de actividades para generar consciencia en los colaboradores; ¿Cómo? A través de 5 charlas con Aequales durante el año, permitiendo una capacitación laboral enfocada en crear un espacio verdaderamente seguro para las diversidades de todo tipo. Además, desarrollamos un taller sobre comunicación inclusiva y un manual que ha sido compartido con toda la organización.

Uso de data concreta. Pues sí, aunque a muchos les parezca un tema menor, un estudio del Centro Nacional de Consultoría de Colombia, ha descubierto que contar con ambientes laborales inclusivos para personas LGTBIQ+ puede incrementar su productividad en un 30%, hecho que también incide en la satisfacción del cliente (39%), productividad general de la empresa (22%) y rentabilidad del negocio (27%). Recordemos que estamos hablando aproximadamente del 10% de la población mundial y que podamos sentirnos cómodos en un espacio tan vital para nuestras vidas como el trabajo, es crucial.

De esta manera, se pudieron desarrollar políticas específicas en temas de paternidades y maternidades LGTBIQ+, uso de nombre social para personas trans, formar una comisión especializada en temas de equidad con representación abiertamente LGTBIQ+, entre otra serie de acciones igualmente importantes.

No creo que esta sea la única forma de lograrlo, pero te invito a probarla y sino, a capacitarte con expertos, y plantear la tuya propia dentro de tu organización, pues si no eres tú, quien sabe cuántas personas dentro de tu empresa, lo necesita con urgencia.

