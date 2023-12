El pasado viernes 15, a las 10 p.m., la ministra de la Producción (Produce) envió a la edición extraordinaria del diario El Peruano la RM Nº 425-2023-PRODUCE que da por concluida la actividad extractiva de los recursos jurel y caballa para las embarcaciones de mayor escala a partir de las 00:00 del día siguiente; es decir, a dos horas de publicada la resolución y, justo cuando las capturas de jurel estaban en su mejor momento, se deben paralizar las operaciones. En efecto, lo determinó dos horas antes, en plena faena. El daño causado a los peruanos y al sector pesquero —el más afectado por el fenómeno de El Niño— es enorme y, con decisiones como la adoptada, más golpeado aún.

Recordemos que, en el año 2014, el fallo de la Corte de Justicia de La Haya sobre la delimitación marítima entre Perú y Chile puso fin a una controversia que estuvo activa por décadas, mediante la cual nuestro país recuperó 50 mil km2 de mar, lo que permitió un justo acceso para la actividad pesquera y donde el jurel se encuentra actualmente; pero una resolución de último momento prohibió continuar con la pesca.

No entendemos cómo la ministra de Produce, en lugar de aprovechar los beneficios de este territorio para todos los peruanos, cierra la pesca, sin aviso oportuno; permitiendo que nuestros vecinos del sur sean los únicos beneficiados con esta decisión.

Los recursos hidrobiológicos deben aprovecharse sostenible y oportunamente, más aún cuando existen claras evidencias de su abundancia en nuestro mar, como ocurre actualmente con el jurel y particularmente en el territorio recuperado; a 120 millas frente a la costa sur peruana, pero lo dejaremos pasar porque migrará principalmente hacia Chile.

Las cifras oficiales de Produce muestran que nuestra tercera pesquería más importante, precisamente, es la del jurel; sin embargo, la ministra ha decidido dejar de aprovechar su evidente abundancia, privando a los peruanos de beneficiarse con un producto muy preciado en la mesa popular por ser muy nutritivo gracias a su alto contenido de hierro y Omega 3.

A ello debemos agregar que, ante la actual crisis económica y alimentaria que viene impactando en la población más vulnerable, urge tomar medidas que permitan encontrar jurel a precios bajos, ya que este constituye un sustituto del pollo en la canasta familiar. Recordemos que, cuando la pesca industrial lo captura en volúmenes importantes, llega a costar S/2 el kilo, mientras que, cuando ello no ocurre, su precio regular en los mercados es de S/9 (como lo ha señalado el INEI en sus informes mensuales de precios al consumidor). Además, el jurel es, sin ninguna duda, un arma potente en la lucha contra la anemia y contribuye a disminuir la inflación, que es el “impuesto” que más afecta a la población con menos recursos.

Por lo tanto, frenar la pesca abruptamente, cuando existen claras condiciones para seguir aprovechando el recurso, perjudica a los más necesitados, pero, al parecer, la ministra de Produce no lo ha evaluado. Por el contrario, para salir adelante, se necesitan decisiones correctas, acertadas, conversadas y comunicadas con todos los actores del sector y no como viene sucediendo con la actual administración, que no se da el tiempo para mantener una comunicación abierta.

Se vienen tomando malas decisiones en todos los aspectos que golpean al sector. Algunas, como cortar las capturas de jurel, se toman rápidamente; y otras, que deben adoptarse en el momento oportuno y bien analizadas, como la apertura de las temporadas de pesca de jurel y de anchoveta y otras decisiones urgentes, se adoptan tardíamente, si es que se adoptan.

Por ello, la flota industrial debe poder continuar pescando jurel, ya que las condiciones están dadas, pero lamentablemente a la ministra del sector pareciera no importarle, limitando el acceso al recurso y asignando cuotas de captura mínimas; perjudicando a millones de peruanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad y con pocas capacidades de acceder a una buena alimentación a precios accesibles. Todo mal.

