No somos futbolistas, pero cuando juega la Selección, todos somos directores técnicos. Con el Estado y el Gobierno pasa algo parecido. No tenemos idea de lo que es gobernar un país, manejar un ministerio, o hacer trabajo parlamentario, pero desde la calle todo parece tan obvio, tan fácil. Desgraciadamente, no lo es. Claro que los ciudadanos tienen derecho a exigir resultados concretos, gestiones eficientes, funcionarios probos. Pero ¿sabe el ciudadano promedio cómo funciona el Estado? Difícilmente. ¿Sabe si lo que pide es posible bajo las normas que nos rigen? Rara vez. Y ¿sabe a quién se lo exige? Lamentablemente, la mayoría de gobernantes y autoridades son incompetentes, poco preparados y muy cuestionables. Y curiosamente, son autoridades elegidas por los mismos ciudadanos, de entre una marea de candidatos tan buenos o malos como los partidos que los postulan. Ante esa realidad poco puede hacer el elector, más que tratar de votar bien y resignarse a lo que venga.

Y luego están esos que parece que lo saben todo, pero nunca hicieron ni harán nada. Son expertos en quejarse, eximios develando conspiraciones, diestros intérpretes de la realidad nacional y la voluntad popular. Leen encuestas, se indignan ante cámaras y micrófonos, denuncian dictaduras y se golpean el pecho ante el ocaso de la democracia; cultivan rebaños de seguidores que les creen a pie juntillas y toman sus opiniones como hechos verificados. Los inflamados reyes de la posverdad y la superioridad moral. Asombrosamente, ellos saben exactamente cómo resolver los problemas del país, no importa si es la economía, inseguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, la salud o la educación; solo que —¡oh, sorpresa!— ellos no están en política ni piensan postular a nada. Jamás se atreverán, están por encima del bien y el mal. Algunos son politólogos y periodistas (también los hay buenos), otros opinólogos e influencers del Youtube y el TikTok. Son los que realmente viven de la política.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.