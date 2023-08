No debería sorprender la victoria de Javier MiIei en las PASO argentinas. En un país destrozado por el kirchnerismo y harto de la ineficiencia de sus políticos tradicionales, el polémico “peluca” ofrece mensajes potentes y una imagen novedosa que atraen al votante disconforme. A diferencia de los outsiders a los que estamos acostumbrados, Milei ya viene del ámbito político —actualmente es diputado— y ha sabido articular un discurso antisistema basado en propuestas de corte económico que él sustenta con su solvente formación académica. Su candidatura apela, pues, a la fuerza de las ideas, pero con altas dosis de histrionismo y aires populistas. Milei es el candidato rebelde que trae el rock and roll a la política, con actitudes que recuerdan más al “Street fighting man” de su banda favorita —los Rolling Stones— que al “Yo no quiero volverme tan loco” de Charly García.

Es muy temprano para saber si Milei haría un gran trabajo como presidente de la Argentina o si, como algunos señalan, sometería a esta gran nación a un populismo ultraconservador de derecha, reñido con la lucha por los derechos y negacionista de la crisis climática. Propuestas como dolarizar la economía, promover la venta de órganos y la libre posesión de armas generan justificada controversia. Sin embargo, hay que reconocer que la candidatura de Milei ha puesto sobre el tapete temas necesarios y pertinentes al debate político peruano: 1) la defensa de la libertad, sin incurrir en los dislates e incoherencias de los ultras, 2) la lucha contra la izquierda retrógrada, hoy por hoy, la que impera en nuestro país, y 3) la erradicación de la “casta”, entendida esta última en el Perú como la veintena de partidos políticos clientelistas y sin identidad que vive a la sombra de la inútil y desgastante lucha entre fujimorismo y antifujimorismo. ¿Podremos liberarnos de la izquierda, el fujimorismo y el antifujimorismo?

VIDEO RECOMENDADO