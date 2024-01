Cada cinco años —y últimamente, menos— enfilamos quejas y críticas hacia un nuevo Ejecutivo y Congreso que —oh, paradoja— son elegidos democráticamente. Una y otra vez se cuestionan legitimidad y representatividad. Una y otra vez, los indignados perdedores de la política reniegan del sistema, ya sea clamando fraude electoral, denunciando dictaduras y conspiraciones, o formando coaliciones para “salvar a la democracia”. Curiosamente, no lo hacen cuando ellos y los suyos están en el poder. Ahí sí todo está bien.

Los gobiernos elegidos por el pueblo pueden ser tan buenos o malos como el criterio de los electores y el de los partidos que proponen candidatos impresentables. Cuando votamos mal, el ruido de la insatisfacción es muy dañino porque la corrupción, la incapacidad y el crimen organizado sabotean la atención de las necesidades ciudadanas. Cada escándalo de la política parece poner al país al borde del abismo y la revolución. Pero, ¿es real esta percepción?

La gran mayoría de peruanos son gente amable y generosa. No les interesa la crisis en la Fiscalía, la cacería de caviares, las pugnas por los órganos electorales, y tampoco la batalla cultural. Quieren un Estado eficiente, un país próspero, y libertad para lograr sus proyectos de vida. Para ello urge votar mejor. El reto es de los políticos y los ciudadanos de bien que se involucren en las próximas elecciones, aportando ideas, postulando o apoyando; no de quienes desde su PC esperan que nos vaya mal para ganarse unos yapes. Los problemas del país no serán resueltos por opinólogos adictos al extremismo woke y a la cancelación.

Si queremos tener mejores opciones en 2026, debemos empezar por recuperar la libertad de pensar, juzgar y discrepar con respeto; apartarnos de esa discapacidad mental y emocional que se cultiva en las redes sociales; pensar con el cerebro y no con el teléfono. Perú con P de Pensamiento Libre.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO