Sin impulso a la investigación ni a políticas públicas basadas en ciencia y evidencia, nunca estaremos preparados para afrontar terremotos, inundaciones, sequías, epidemias… y erupciones volcánicas. Recientemente, y gracias al valioso apoyo de Ingemmet, visité el volcán Ubinas (5,672 m s.n.m.) en Moquegua, el más activo del Perú, actualmente en alerta naranja debido a explosiones y emisiones de ceniza que ponen en riesgo a 5,354 personas en un radio de 30 km (IGP). Esto fue para mí una lección de por qué somos incapaces de prevenir desastres.

La erupción de julio de 2019, que dispersó ceniza en Moquegua, Puno y Tacna y afectó a cerca de 30,000 personas, motivó la construcción de un albergue temporal en la localidad vecina de Sirahuaya, para evacuar a personas en riesgo inminente. Cuatro años después, en el pico de un nuevo proceso eruptivo monitoreado eficientemente por Ingemmet e IGP, estos emitieron alerta naranja y recomendaron evacuar las poblaciones aledañas al volcán, algo que las autoridades locales y regionales no cumplieron. Según uno de los investigadores que me acompañó, la omisión pudo ser fatal, ya que una noche el volcán emitió proyectiles de tamaño suficiente como para matar humanos y animales, de haber ocurrido de día. ¿Por qué no se hizo caso a la ciencia? La gobernadora regional de Moquegua indicó que el albergue no se encontraba operativo y carecía de agua, desagüe y electricidad, apuntando a que la obra fue abandonada por la gestión anterior. La Defensoría, por su parte, alertó que el albergue se encontraba cerrado y sin presencia de funcionarios regionales ni municipales, algo que también constaté durante mi visita a esta costosa obra que increíblemente, está inconclusa, no tiene uso alternativo y carece de mantenimiento.

Hoy por hoy, las autoridades no solo pueden ser incompetentes, sino que pueden darse el lujo de ignorar las alertas de los científicos, y eso es muy peligroso.

VIDEO RECOMENDADO

Guerra García: El Congreso sí puede remover a los miembros de la JNJ