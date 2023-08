Estas Fiestas Patrias el sol brilló en Lima: un amable recordatorio de la crisis climática que hoy nos amenaza, pero también un llamado a reflexionar con optimismo sobre el presente y futuro del país. Luego de más de tres años perdidos por la pandemia, la traumática sucesión en el poder de PPK, Vizcarra y Merino, el desgobierno del golpista Castillo y la violencia política desatada tras su derrocamiento, nuestro país necesita retomar la senda del desarrollo, con paz, unidad y estabilidad.

A pesar del comprensible hartazgo con la política, la gran mayoría de nuestra población demostró que no suscribe los discursos destructivos de odio y resentimiento, ni las arengas violentistas de quienes en vez de construir, crean universos paralelos para resetear el país cada vez que la realidad no favorece su manera de pensar. El Perú no quiere ideologías, quiere bienestar, trabajo y prosperidad.

¿Vivimos en una crisis política constante? Sí. ¿Esta se resolverá volviendo a elegir autoridades bajo las mismas reglas de juego y con partidos políticos precarios? No. Necesitamos preguntarnos qué tipo de democracia queremos y trabajar las reformas pertinentes, pero desde el debate de ideas y el respeto a las autoridades, instituciones y la Constitución. Cuestionando, exigiendo y protestando, pero sin extremismos ni poses radicales.

El mensaje de la presidenta Boluarte fue extenso, sí, pero por primera vez en dos años, por fin pudimos escuchar propuestas serias de gobierno y debatirlas, señalando aciertos y errores. Estaba claro que se hablaría de economía, seguridad ciudadana, infraestructura, educación, salud, empleo y turismo. El pedido de perdón, aunque tardío, era imperativo; las víctimas de la violencia aún esperan justicia. Tres grandes omisiones que repiten todos nuestros gobernantes: metas ambiciosas en ciencia, cultura y ambiente que hagan del Perú un país realmente desarrollado.