Qué diría Belaunde…

Belaunde –que fue un pésimo gobernante, pero que era un señor muy correcto– debe estar revolcándose en su tumba con todo esto de Lescano. Dado que AP en las últimas encuestas aparecía como el partido mejor valorado y con más intención de voto, los acciopopulistas deben andar preocupados porque este tema termine dañándoles. En cambio, Vizcarra debe andar contento, pues este morboso circo gratuito hará olvidar su paseíllo europeo y las deficiencias con los damnificados. Lescano sí que anda en problemas: ha cambiado mucho de versión; el tema es muy sensible y de moda; no suena veraz, sino hasta cínico y caradura; el caso vende mucho mediáticamente; no es rojo o caviar para que la izquierda y varios medios le defiendan y tiene muchos enemigos acumulados.

Ahora, el Perú es tan raro que de repente esto hasta le sirve políticamente, pero no pareciese eso y Lescano posiblemente termine desaforado y reemplazado por Augusto Rey, el ex hombre de confianza de Susana Villarán en la promoción de inversiones de la municipalidad limeña, con lo que a la larga la mal llamada Bancada Liberal (que es en realidad la ‘Bancada Caviar’) terminaría con un integrante más. En cuanto a lo penal, opino que no hay acoso, que un par de “wasaps” de gileos faltosos, torpes y vulgares no califican como un crimen como para meter hasta siete años preso a Lescano (un locuaz demagogo populistoide que no es nada santo de mi devoción) y que, una vez más, se están exagerando las cosas, como cuando se le impuso once años de cárcel a Martín Camino por agredir bárbaramente a la novia o sostener que la foto de la congresista Glave en ropa de baño tomada en un club era acoso (que es invasión a la privacidad, porque no era un sitio público).

Y si sueno impopular, no me importa. ¡Me preocuparía ser popular en el Perú!