Paul era mi tío y se murió hace poco a los 60 años recién cumplidos. Los pocos encuentros con él en mi adolescencia cambiaron mi vida. Es como la película Lost in Translation: alguien que no conocías te transforma con unos rayos de intimidad. Lo recuerdo alto, flaco, de cara bonita y triste. Entre sus pocos objetos, llevaba un CD negro de Leonard Cohen llamado Songs of Love and Hate. Me quedé prendido. Canciones de amor conocemos, ¿pero de odio? Debía escucharlas. Con el egoísmo de la edad, se lo pedí prestado y él aceptó con una sonrisa y comentarios sobre lo mucho que le gustaba la poesía y la brillante oscuridad de Cohen.

Lo escuché cientos de veces en soledad y se volvió uno de mis músicos favoritos, al punto que viajé para verlo cantar poco antes que muriera. Siempre agradecido con Paul. En ese tiempo él estaba deprimido, y en vez de mandarme a volar y proteger su espacio, me prestó el disco que lo acompañaba en su tristeza. Ese era el Paul que conocí, un hombre sencillo, sensible, terriblemente inteligente y desprendido. Un video de Jaime Bayly hablando maravillas de él confirman esto. Creo que ellos son los que siempre se van, dolorosamente rápido.

La depresión dio paso a una familia y conocí a un Paul feliz. Y vi que su carrera de empresario exitoso era secundaria a su corazón: hablar de música y compartir espacios, incluyendo a este exmocoso insolente, lo llenaban. Ah, si todos los grandes gerentes de esta ciudad fueran como él. Por eso, solo hay un Paul Barclay y ya se fue. Termino no hablando de horas de conversaciones, de su ferviente amor paternal, de sus retornos a Arequipa, su tierra, sino con una foto sepia de un Paul adolescente mirando al sol de Mejía, con un polo batik y una sonrisa enorme como diciendo: si nos encontramos, quieras o no, dejaré una huella, una canción.