Hasta que llegó la semana navideña y ¿acaso, nos encontró listos para recibirla? Demasiados eventos han ocurrido: la pandemia, el incremento del precio del dólar, pobreza incrementada, negocios tratando de levantarse, familias que al realizar sus compras encuentran precios mayores en los productos básicos, un país con un aire de incertidumbre, etc. Sin ser políticos podríamos darnos cuenta de ello, más aún con un gobierno que hace gala de una serie de hechos que dejaron a muchos con un sinsabor de futuro incierto. Así nos encontró la Navidad.

En medio de esa situación tenemos la emoción de unirnos en familia y con la voluntad, al menos en muchos peruanos, de controlar el manejo del bolsillo, porque un pequeño paso en falso y puede generarse no solo problemas de dinero, sino emocionales y mentales. Y no solo te hablo respecto a grandes gastos de la vida, hoy me referiré a esos pequeños grandes detalles:

•Los regalos: solo te diré esto: es Navidad, no vanidad. ¿Impresionar con ese costoso obsequio? No es una obligación.

•La cena: Aquí 2 puntos al respecto: Si el pavo es caro, el pollo es una buena opción. No hay una ley que exija que se cene pavo o cerdo. El panetón: recuerda, es una cena, no un concurso de quien compra la marca más publicitada.

•Vestimenta: es una cena especial, no igual a todas. Solo asegúrate de estar aseado y con ropa planchada, no tienen que ser prendas de estreno o de marcas caras sin sentido.

Estos tres pequeños grandes detalles podrían jugar en contra de tus planes, esos grandes, viajes con la familia, estudios, compra de una casa, casarte. Hay una frase de los que vemos siempre la economía. Dice así: “si no puedes administrar unos cuantos billetes, no esperes llegar a manejar una gran cantidad de ellos”. ¡Prospera! Sigamos en contacto en @dalireyes.prospera





