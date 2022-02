Hace unos días, dictando la charla Emprende tu Economía, una participante hizo el siguiente comentario: ¿acaso es momento de emprender en el Perú? Miren cómo hemos sido golpeados, entre la pandemia, una economía menos favorable y un gobierno lleno de incertidumbre. En verdad, siempre he tenido temor a emprender, y ahora mi familia me dice que es el momento. ¿Acaso lo es?

Nadie lo puede asegurar al 100%. Pero quien puede tener mayor certeza es el mismo emprendedor, puesto que emprender no se trata de caminar a ciegas, de tirar una moneda al azar. Quizás algunas personas inician un emprendimiento diciendo, y a veces literalmente: “No tengo idea sobre qué considerar para emprender, pero igual invertiré”.

Permítame compartirle este dato tan positivo: el Perú está dentro de los 28 países con mayor espíritu emprendedor. Así es, los peruanos al parecer llevamos en la sangre el emprendimiento. Pero esa inquietud, que emana desde adentro para la mayoría de mortales, no es suficiente. Se necesita una preparación completa: la parte técnica: el tipo de negocio, conocimiento de herramientas digitales, el mercado, cómo vender, finanzas para el negocio, etc. Si el emprendedor tiene un socio para delegar esta parte técnica, a buena hora, aunque eso no le quita la responsabilidad para tener cierto conocimiento al respecto y sobre los resultados del negocio. La otra parte es la personal: habilidades y mentalidad entrenadas, su propósito clarificado, su compromiso de acero, etc.

La pregunta en cambio es: ¿acaso es momento de que usted emprenda? Jamás estaremos 100% listos, porque no somos perfectos, pero acaso, ¿ya se capacitó para conocer un poco más antes de emprender, sobre todo a usted mismo? Nos vemos aquí @dalireyes.prosperos.

