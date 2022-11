Por Cristian Arens

Querer es poder. Partamos siempre de esa premisa y recordémosla hasta el final de este artículo. Crear un hábito es empoderarte a ti mismo a través del control de tus pensamientos, lo cuales conllevaran a acciones productivas que formaran una mentalidad exitosa. Uno nunca debe quedarse en el mismo sitio donde esta, hay que seguir avanzando.

Estos son los 8 hábitos que a mi personalmente me ayudaron a poder tener disciplina y constancia para concretar exitosamente cada una de mis inversiones. El proceso de adaptabilidad y aprendizaje es largo por lo que uno debería ser paciente para poder empezar a ver resultados. Asimismo, adelanto que la mayoría de estas acciones son sencillas, pero sorprendentemente no son muy practicadas.

Ten una agenda

No importa si es física o virtual. Ten una forma de medir, organizar y cronometrar tu tiempo. El tiempo es el activo más valioso que tenemos como personas, si llegamos a controlarlo podremos desarrollar proyectos cada vez más productivos. La gestión de tiempo es un hábito que lleva tiempo pero generalmente suele empezar acompañado de este pequeño librito.

Concentrarse en producir, no en consumir.

Si tienes dinero, no pienses que en que puedes gastarlo. El dinero debería ser una herramienta que te permita desarrollar estrategias para conseguir más. Por ejemplo, es mucho mejor dedicar 20 minutos a aprender como empezar un emprendimiento en un sector particular que ver “House of Dragon” en una maratón. Elon Musk apenas ve sus ganancias, no piensa en irse a cenar, sino en los siguientes pasos para duplicarlas.

Cultivar buenas relaciones

Eres el reflejo del promedio de las cinco personas más cercanas que te rodean. La red de contactos es vital para poder aprender nuevos skills y tener ayuda necesaria para encaminar nuevos proyectos. El circulo de influencia va a definir tu comportamiento y por ende tu éxito.

Tener excedentes

Nunca gastes más dinero del que ganas, esto te permite formar un fondo de ahorros que no te hará depender de un trabajo de jornada laboral completa. Lleva un recuento de tus gastos, haz un cuadro de Excel para poder organizarte mejor. Recuerda, no importa cuanto dinero gastas, sino cuanto retienes. Las personas millonarias no son la que se dan más lujos.

Invertir

Uno de los principios de la abundancia es poder generar dinero y el siguiente es generar aún más. Hay que ser disciplinado para la inversión y poder mitigar los riesgos que conllevan a realizarla. Nunca inviertas en algo que no conozcas.

Ten metas y sueños

Los soñadores somos los que llegamos más lejos. Tenemos que aprender a pisar tierra, pero si caminamos hacia una dirección eso solo quiere decir que tenemos una mentalidad que probablemente tienda al éxito.

Tener mentores

Hay que ser humilde para aprender. La proximidad hace que tu curva de aprendizaje acelere. Siempre va a existir una persona que sepa más que tú.

No dependas de una sola fuente de ingresos

Esto es quizás lo más importante. Las fuentes son sinónimos del plan B, el plan C, y hasta el plan D. Si puedes diversificar tus formas de ganar dinero, lo más probable es que estas te permitan incrementar el patrimonio y evitar cualquier crisis financiera.

Para mayor información recomiendo una buena lectura, para empezar el bestseller Código Dinero. También aprovecho para invitarlos a mi canal de Youtube.