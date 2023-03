Monet pintó un montón de veces una borrosa catedral de Rouen, desde un mismo lugar, a diferentes horas, conforme avanzaba el día. En realidad, estaba pintando la luz y no la catedral. Arcimboldo, para no repetir a sus paisanos Leonardo y Miguel Ángel, pintó lechugas, manzanas, uvas, flores, piñas, nabos o cebollas. Vistos de lejos, son los retratos de famosos de la época. Dalí pintó a Gala, de espaldas, concupiscentemente desnuda, mirando el Mediterráneo. La tentación es acercarte, pero, cuando te alejas, se transforma en un retrato de Abraham Lincoln. Una más, el primer selfie de la humanidad lo tomó el Apolo 11 al descubrir que, desde la Luna, lo que sale al amanecer no es el Sol, sino la Tierra. Desde lejos, somos una hermosa esfera en múltiples tonos de azul.

Ocurre lo mismo con los procesos políticos, que se ven mejor de lejos. El problema del indio, por ejemplo. Un dato: de los 500 años post-Tahuantisuyo, en más de 300 el Estado se financió con el tributo a los indios, groseramente inconstitucional hoy en día, hasta que el boom del guano lo eliminó por innecesario en 1854. Hace 80 años, más del 66% de la población era rural. Éramos una república de indios, lo dijo Luis Valcárcel, aunque más del 70% declarara que era de raza blanca. Las migraciones del campo a la ciudad han cambiado la foto; hoy más del 80% vivimos en ciudades, pero seguimos siendo los mismos, solo que ahora nos llamamos de todas las sangres. Esos son datos fundacionales; nos han acompañado toda nuestra historia.

Para la sensibilidad de las gentes, el problema del indio era cultural. En 1930, Mariátegui dijo que era económico y, más precisamente, un problema sobre la propiedad de la tierra. Durante siglos, la propiedad de las comunidades campesinas había sido usurpada, corrupción judicial mediante, por los latifundios serranos. Ni tontas, las comunidades campesinas lucharon para recuperarlas. La historia se narra, en ficción basada en hechos reales, en La Guerra Silenciosa, un ciclo de cinco novelas de Manuel Escorza. A la fuerza un militar entendió el problema. No fue Velasco, sino Pérez Godoy quien, luego de un golpe de Estado contra Manuel Prado, en 1962 dio la primera Ley de Reforma Agraria. Reconoció la toma de tierras de Hugo Blanco en el valle de La Convención. Belaunde gana las elecciones con la promesa agraria, pero fracasa porque se empantana, para variar, con el Congreso. Nuevo golpe de Estado y otra reforma agraria, la de Velasco en 1969, que usted recuerda.

Pero otro militar, Morales Bermúdez, la concluye antes de tiempo en 1975, luego de otro golpe contra Velasco. Frustración. Los campesinos apuestan por la educación y mandan a sus hijos a las universidades. Pero las desigualdades profundas no se cierran solo con educación ni en tan poco tiempo. Frustración. Sendero nace en 1980, en una universidad, la San Cristóbal de Huamanga, con el profesor Abimael Guzmán y sus alumnos. La violencia senderista prospera donde la reforma agraria no logró crear propietarios, esos campesinos fueron sus primeras columnas de apoyo, pero fracasa en aquellas comunidades que sí lograron títulos y parcelaciones. La primera victoria militar contra Sendero la logran las rondas campesinas de esas comunidades. Sin tierras y sin educación, a los campesinos les hicimos otras dos promesas: el mercado chorrearía beneficios y la democracia se descentralizaría con la regionalización. Pero ya sabemos que no fue así. Frustración. Ahora reclaman poder, porque es lo que no han tenido y creen, con razón, que desde allí lograrán lo que tanto fracaso no les ha dado. De lejos hay una frustración, de color muy antiguo.

