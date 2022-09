[OPINIÓN] César Luna Victoria: Para cuando pienses en volver

Cuando llegó el meteorito, pareció el fin del mundo. Al chocar con el planeta, levantó una polvareda enorme que ocultó la luz del sol por buen tiempo. Sin energía solar, las plantas no pudieron transformar los nutrientes de la tierra en alimento ni pudieron reciclar el oxígeno. Los tsunamis, que siguieron a los terremotos, llevaron el mar tierra adentro. Se mezclaron aguas y tierras y, en esos parajes anegados, no prosperó vida. Cambió el clima, alternando fríos y calores extremos. Dicen que cayó en la primavera boreal, cuando se fecundan los animales, interrumpiendo los ciclos de reproducción. Animales y plantas murieron en cantidad, otros no nacieron. Fue hace 66 millones de años. Muchas especies se extinguieron, pero otras se adaptaron y siguieron adelante. Luego, la vida volvió a florecer, pero sin los dinosaurios.

Entre los siglos I y VII d.C., los mochicas dominaron la costa norte, aquí en Perú. Administraron el agua escasa con canales de regadío. Fertilizaron el desierto con peces y algas marinas. Dominaron la agricultura, el mar y los metales. Sus vajillas de diario se conservan como obras de arte. Levantaron huacas enormes y bellísimas de adobe. Una reina joven en Cao y un rey en Sipán nos esperaron vestidos en oro para contarnos más de sus señoríos. Hasta que llegó un Niño terrible, que por 30 años alternó inundaciones y sequías. Destruyó casi todo. Buscaron nuevos lugares. Pero sus gobernantes, acostumbrados a la prosperidad, no se adaptaron a la hambruna y escasez. Le echaron la culpa al cielo y propiciaron más sacrificios. El pueblo se hartó. Dicen que hubo guerra civil. Al final, fueron dominados por el imperio Wari. Luego, la vida volvió a florecer, pero sin los mochicas.

Ahora mismo, abundan las desgracias. La salud sigue igual de mala y, si llega otra pandemia, poco se podrá hacer, porque no estamos preparados. La educación ni forma carácter, ni refuerza valores, ni prepara para trabajar. El empleo sostenible, ese que da para vivir y para la jubilación, existe para pocos. Los demás, a la informalidad a ver cómo sobreviven. A la justicia nadie la respeta por burocrática y por corrupta, salvo las excepciones que salvan el honor. Si te torturan en el exterior, morirás abandonado, como Rodrigo, el chico trans en Indonesia, sin auxilio de nuestra Cancillería.

Dentro de la patria tampoco tienes mucha seguridad, que digamos. Como si fuésemos invadidos, vamos perdiendo territorios: el narcotráfico controla los valles cocaleros; la minería ilegal, Madre de Dios; la tala ilegal, zonas de Amazonía; el contrabando, las fronteras con Bolivia y Ecuador. Ineficiencia sublime. Encima nos han robado, todos los gobiernos están investigados por corrupción. Entonces, te preguntas: ¿si el Estado no te da nada, por qué tú tienes que darle algo? Así justificas no pagar impuestos y, sin recursos fiscales, aunque el Estado quisiera ayudarte, no tendrá plata para hacerlo.

Son tiempos cruciales. Si no nos adaptamos, morimos como los dinosaurios. Si no nos unimos, desaparecemos como los mochicas. Un hecho es cierto, somos una sociedad con muchas partes que no se entienden todavía. Entonces, integrarnos es lo primero. Saquemos a los criminales de la mesa, que con ellos ni se pacta ni hay futuro. Pero que todos los demás se sienten para entender sus intereses y sus urgencias. Fuimos una élite con poder por las oportunidades que tuvimos. Pero no velamos por todos, perdimos legitimidad. Es tiempo de reparar esa responsabilidad. Lideremos un entendimiento, cedamos beneficios, privilegios para encontrarnos todos. Solo así, luego, la vida volverá a florecer, con nosotros dentro.

