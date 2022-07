Cuando hay problemas, sin solución aparente, se dice que estamos entre la espada y la pared. Una vez Julio César estuvo entre dos espadas y entre dos paredes, digamos que estuvo doblemente desesperado. Fue en la batalla decisiva contra los galos. Unos años antes había sido cónsul en Roma. Por envidia, para alejarlo del poder, sus propios aliados lo mandan a gobernar las provincias galas. Julio César va de mala gana, pero trabajador, donde esté y como esté, organiza nuevos ejércitos y, sin que nadie se lo pida ni autorice, invade lo que aún quedaba disponible y conquista toda la Galia. Toda no, porque hay una aldea que resiste. No era la de Asterix y Obelix, como recuerda el inicio de cada episodio de esa serie. Era, más bien, la villa de Alesia (Borgoña, Francia), en la que se acuartelaba Vercingétorix y parte de su ejército.

Las tribus galas venían siendo derrotadas porque luchaban solas, pero a Vercingétorix se le ocurre eso de que unidas jamás serán vencidas y arma un ejército cuatro veces mayor. Preparando el ataque final, Vercingétorix ordena quemar alimentos para que el ejército romano desfallezca de hambre. Primera maniobra: Julio César se adelanta, sitia Alesia, construye un muro a su alrededor, parte del ejército galo queda encerrado, son ellos los que empiezan a sufrir hambre. Segunda maniobra: las demás tribus galas van en apoyo de Vercingétorix; para protegerse, Julio César construye un segundo muro alrededor del primero, ahora él queda encerrado entre los dos muros y su ejército es el que empieza a sentir hambre. Tercera maniobra: Vercingétorix ataca el muro interior desde Alesia y el resto de las tribus ataca el muro exterior desde fuera, los muros caerían en cualquier momento, Julio César parece derrotado. Epílogo: la batalla había sido entre infanterías, atacando o defendiendo muros, hasta que Julio César ordena a su caballería salir del encierro, ataca y siembra enorme desconcierto, los galos de fuera temen verse envueltos y huyen, los galos de dentro, con un hambre que los mata, se rinden.

Lo extraordinario de Julio César no fue ganar esa batalla, sino ganarla cuando la tenía perdida. El factor decisivo en la victoria fue la disciplina de su ejército, nada fácil con hambre y el miedo de verse rodeados. Para eso Julio César no tuvo que mentar madres, ni asesinar a desertores, ni pregonar que era enviado de los dioses. Se aplicó a entender qué estaba pasando, a medir riesgos, a estudiar consecuencias, a tomar las mejores decisiones dadas las circunstancias, a construir buenos muros en poco tiempo, a sufrir con sus tropas la escasez de alimentos y a arriesgar el pellejo como todos. Cuando tiempo después, de regreso, cruza el río Rubicón para ser el primer emperador de Roma, le sobraba prestigio.

Dos mil años después, nosotros no vivimos entre las ricas montañas y las hermosas tierras que nos cantaron, sino en un infierno. Nos hemos preguntado siempre cuándo se jodió el Perú, pero como la pregunta nos parecía súper inteligente, nos sedujo y no salimos a encontrar respuestas. Ahora mismo, somos una caricatura, porque mire usted lo que importa: en la escena oficial, un episodio más de la corrupción presidencial; en el debate político, el “bebito fiu fiu”, amor en tiempos de repostería; y, en el Congreso, populismos a pastos para destrozar democracias en cámara lenta. El combo de Julio César traía estudio de la coyuntura, creatividad para imaginar soluciones, gerencia para ejecutarlas, cojones para pensar primero en los demás y ética para no traicionarte. Entonces, no es que todo esté perdido, es que no estamos haciendo lo que se debe.