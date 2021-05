La economía peruana necesita crecer, es decir, producir más. En 2020 produjo 11.1% menos que en 2019 y por eso cayó el empleo. Reactivar significa volver a crecer con el objetivo de recuperar los empleos perdidos; pero el empleo no se crea por decreto; tampoco son suficientes las buenas intenciones. La idea es simple: las empresas, de todo tipo y tamaño, para producir más necesitan más trabajadores; a su vez, solo producirán más si tienen a quién venderle lo que producen. ¿Cómo lo logramos?

Primero, como las personas necesitan comprar más, requieren de más dinero; ese dinero lo obtienen del empleo. Por lo tanto, reactivar al aparato productivo pasa por aumentar el empleo. ¿Y quiénes contratan a los trabajadores? Pues los empresarios o emprendedores. Y eso se llama inversión.

Segundo, la inversión en el Perú puede ser pública o privada. Mientras que la inversión pública representa 20% del total de la inversión, la privada significa 80% del total. De cada 10 soles que se invierten en el Perú, 8 son privados y 2 son públicos. La aritmética nos muestra que la salida es por la inversión privada; la pública es también es clave, pues complementa la privada e invierte en aquellos espacios no cubiertos por la privada.

¿Y de dónde se financian? Pues la inversión pública de los impuestos que todos pagamos. En lugar de que usted gaste, el dinero lo envía al Estado a través de su pago de impuestos para que aumente la inversión pública. Es el mismo dinero que cambia de manos. El Estado gasta por usted. En el caso de la privada, el dinero proviene de los préstamos que el emprendedor obtiene del sistema financiero. A su vez, el sistema financiero se nutre de los ahorros de otros y/o de préstamos que obtiene de otros bancos, internos o externos.

Tercero, la inversión privada que más empleo genera es la micro y pequeña (MYPE). Apoyo directo y otras medidas serán claves para que el empleo crezca más rápido. Las empresas formales son las que pagan impuestos. A mayor pago de impuestos, mayor cantidad de dinero que el Estado recibe vía recaudación tributaria para redistribuirlo, a través de una mayor y mejor educación, salud, infraestructura rural, etc. Si el Estado es fuente de corrupción y/o de incapacidad de gestión, no habrá forma que el resultado del mercado se refleje en toda la población.

Por eso la reforma institucional, entendida como la mejora sustantiva de la entrega de servicios básicos por parte del Estado, será un elemento fundamental. Mercado y Estado no son excluyentes sino complementarios, no caigamos en la trampa.

El círculo virtuoso es así: más inversión privada de todos los tamaños, más empleo, más ingresos como consecuencia y más consumo. El consumo representa 65% de la demanda, por lo que su crecimiento será clave, pero no con recetas que han probado no funcionar. Mantener lo que funciona y mejorar lo que no funciona es la llave. No nos engañemos pues las buenas intenciones no bastan.

Noten que la inversión es la clave para crecer, pero no basta para desarrollar, pues el desarrollo depende de la mejora de la calidad de vida. Ese objetivo último está relacionado con el funcionamiento del Estado, que debe hacer su tarea, que se señala en la Constitución, tanto de 1979 como de 1993: garantizar servicios básicos de calidad para todos.

