[OPINIÓN] Carlos Parodi: ¿Por qué hay una tendencia al aumento del precio del dólar?

En los últimos días hemos observado una tendencia hacia el aumento del precio del dólar. ¿Por qué ha ocurrido? ¿Qué se puede hacer? Para entenderlo, hay que relacionarlo con el comportamiento de la economía mundial.

Cada vez son más las voces que señalan que la economía mundial está en rumbo, ya casi inevitable, hacia una recesión. ¿Por qué? China, Estados Unidos y la Eurozona representan más o menos la mitad de la economía mundial y están en serios problemas. China se espera que crezca este 2022 solo 3.3% y una cifra ligeramente mayor en 2023. La razón es una crisis financiera originada en el colapso de una burbuja inmobiliaria. Lo que no sabemos es si, al igual que la crisis financiera de 2008 en Estados Unidos, tendrá un alcance global. Aquí hay dos efectos: por un lado, incertidumbre, y por otro, una menor demanda por metales que afectará a los países que producen minería.

Estados Unidos ha decidido abatir la inflación a través de aumentos agresivos de su tasa de interés. La FED hace un poco más de una semana subió su tasa en tres cuartos de punto porcentual por tercera vez consecutiva, y su presidente Jerome Powell anunció que continuarían haciéndolo hasta frenar la inflación que se ubica por encima de 8%. La mayor tasa deprime la economía y es el costo que las economías asumen cuando buscan la estabilidad monetaria. No hay reducción de inflación sin costos. Por lo tanto, se espera que la economía norteamericana entre en recesión, si es que ya no lo está.

La Eurozona se encuentra en una situación similar que Estados Unidos. El banco central europeo ha optado por mantener baja su tasa de interés para evitar ralentizar el crecimiento. Sin embargo, los problemas que tiene con la dependencia del gas ruso hacen esperar una recesión, que ya casi es un hecho en economías como Alemania; por fuera de la Eurozona, Reino Unido muestra también señales de una caída.

Como resultado, cada vez es más probable una recesión en medio de una creciente incertidumbre. Cuando eso ocurre, los agentes económicos encuentran menos oportunidades de invertir en el sector productivo y optan por comprar activos refugios. Uno de ellos es el dólar; es decir, mientras pasa el temporal, se compran dólares por considerarse un activo que no pierde valor. Prefieren seguridad.

De ahí que mientras no se aclare la situación económica mundial, el dólar experimentará presiones hacia el alza. Dicho esto, en el caso de Perú, el BCR puede vender dólares para evitar aumentos bruscos, pero eso no está garantizado. No se puede sostener un dólar relativamente bajo de manera artificial. No olvidemos que el BCR no tiene una meta cambiaria y solo actúa para enfrentar fluctuaciones bruscas del tipo de cambio, pero no para “bajarlo cuando está subiendo”.

Tampoco olvidemos que existe un hecho que caracteriza la evolución de la economía peruana. Cada vez que la FED sube su tasa de interés y baja el precio del cobre, sube el tipo de cambio en Perú. Cuánto suba depende de la intervención del BCR, que, hasta antes de la subida de la tasa de interés de la FED, lo ha mantenido más o menos estable.

En síntesis, los temores, cada vez más fundados, de una recesión económica mundial en 2023, generan una corrida hacia el dólar y, por ende, una elevación de su precio. Recesión, incertidumbre, aumento del precio del dólar complican la proyección de la economía peruana para 2023. Difícil situación después de la pandemia.

