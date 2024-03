En 2023 la economía cayó 0.55%. Más allá de las discusiones teóricas, la economía peruana atraviesa una recesión. Necesita retomar la senda de crecimiento. Crecer significa producir más y se mide por los aumentos del PBI. No es igual a desarrollar. ¿Por qué razones se necesita crecer? ¿Por qué existe una obsesión por el crecimiento? Respuesta corta: porque puede conectarse con el bienestar o calidad de vida, en especial de los más vulnerables; pero, para que ello se cumpla, deben funcionar dos canales que conectan el crecimiento con el bienestar.

En primer lugar, un hecho estilizado de cualquier economía es que el crecimiento genera un aumento de la recaudación tributaria y, con ello, eleva la capacidad de gasto del gobierno; en algunos países con mayor informalidad, será menor que en otros; por eso, se señala que el crecimiento económico financia al gasto público. Ahora bien, que el gobierno tenga más dinero no significa necesariamente que sea bien utilizado. Es clave que la gestión de los recursos del gobierno sea eficaz y eficiente, para que de esta manera se refleje en la satisfacción de necesidades inmediatas de los ciudadanos. Me refiero a usar mejor el dinero en educación, salud, seguridad ciudadana, etc. No en más empresas públicas ni en proyectos que no tienen ninguna rentabilidad privada ni social, sino en aspectos que mejoren la calidad de vida de todos. Por ejemplo, que los hospitales y postas públicas de todo el país tengan todos los medicamentos necesarios.

En segundo lugar, se presume que, como crecer significa producir más, entonces si se produce más, se contratarán más trabajadores; es decir, aumentará el empleo. Parece lógico, pero cuánto empleo se genere depende de dos aspectos. Por un lado, tienen que existir ciudadanos adecuadamente educados y capacitados para ser contratados por las empresas; aquí tanto la educación como el desarrollo de las denominadas competencias blandas son claves; por otro, no todos los sectores generan el mismo impacto sobre el empleo. Algunos usan más tecnología que otros y, como consecuencia, para producir más no requieren muchos más trabajadores, sino más máquinas.

Los ciudadanos no ven el PBI y tampoco les impacta que los gobiernos se refugien en el hecho de que la economía crecerá entre 2% y 3% en 2024; poco o nada les importan los grandes números, pues lo que buscan es que se solucionen los problemas relacionados directamente con su bienestar. Si le preguntamos a cualquier persona cuáles son sus principales problemas, ninguno responderá que le preocupan las menores exportaciones o el lento crecimiento del país; lo que sí les angustia son otras cosas, como el logro de un ingreso adecuado, empleos adecuados, la reparación de las pistas, el tráfico caótico de nuestras ciudades, las precariedades de los sectores de educación y salud, la seguridad ciudadana, etc.

El gran reto de los gobiernos es conectar con la población. No solo importa lo que deben hacer, sino cómo lo hacen. Para eso, la experiencia internacional muestra que los gobiernos de menor tamaño suelen ser mejores. Pequeño no es igual a débil, como tampoco grande es sinónimo de fuerte. ¿Considera usted, estimado lector, que los gobiernos que Perú ha tenido en lo que va del siglo han logrado conectar el crecimiento económico con el bienestar?

¿Cómo volver a crecer? Para producir más, se requiere invertir más. La inversión puede ser privada y pública; mientras que la primera representa el 80% de la inversión total, la segunda, el 20%. Por lo tanto, para crecer se requiere elevar la inversión privada. ¿Y de qué depende? De las expectativas, que son creencias respecto del futuro económico y político del Perú. Y esas creencias se encuentran en tramo pesimista. Perú, para volver a crecer, requiere antes volver a creer.

