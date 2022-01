la inflación es resultado de factores internos y externos. En el primer grupo se encuentra la política monetaria, que es responsabilidad del BCRP. Los externos dependen mucho de la economía mundial; en 2021 aumentaron los precios internacionales de varios insumos alimentarios, como el aceite de soya, que subió 46.7%; también lo hicieron el petróleo (58.7%) y los fletes marítimos (62.3%). Los tres incidieron en el aumento de precios de bienes de la canasta básica. Ante eso, ¿qué puede hacer el BCR? No mucho, pues no está en sus manos, a menos que retire de circulación una gran cantidad de dinero, con los efectos negativos que tendría sobre la actividad productiva.

En el caso peruano, el BCR tiene como objetivo único la estabilidad monetaria, definida como el logro de una meta anual de inflación de 2% con un margen de error de 1%, es decir, entre 1% y 3%. Dicho de otro modo, el BCR anuncia la meta de inflación y, con ello, ancla las expectativas de los agentes económicos (empresas y familias).

El enfoque de política monetaria descrito, que consiste en un compromiso explícito y público de mantener la estabilidad monetaria a través del uso de metas de inflación, fue implementado por primera vez en Nueva Zelanda en 1990, para luego extenderse a más de 30 países; algunos de ellos son Canadá, Reino Unido, Suecia, Australia, Israel, Polonia, Brasil, Chile, Colombia, Sudáfrica, México y Turquía, entre otros, y cada uno puede tener rangos meta distintos.

La herramienta principal de política monetaria es la tasa de referencia interbancaria (TIRI), definida como la tasa de interés que los bancos comerciales se cobran entre sí para préstamos de muy corto plazo. Veamos esto con detalle. Los bancos comerciales se prestan dinero entre sí de manera rutinaria, es decir, aquellos bancos con exceso de liquidez les prestan voluntariamente a aquellos que necesitan liquidez, por ejemplo, para otorgar un préstamo; la TIRI es el costo de ese préstamo y el BCR induce su cambio en función de la meta de inflación.

¿Cómo así? Supongamos que el BCR observa presiones inflacionarias que harían peligrar el logro de la meta. Entonces, induce el aumento de la TIRI. Al hacer, logra que los préstamos entre los bancos sean más caros. Luego, los bancos comerciales que reciben el préstamo trasladan ese mayor costo a la tasa de interés que les cobran a los clientes (consumidores e inversionistas) cuando acuden a pedir un préstamo. La mayor tasa de interés desincentiva los pedidos de préstamos y, al bajar el consumo y la inversión, disminuye la demanda interna y se atenúan las presiones inflacionarias. Eso es lo que ha hecho al subir la TIRI, que tuvo un valor de 0.25% durante 2020 y parte de 2021 para luego subir hasta 3.00%.

En paralelo, el BCR también tiene otra herramienta, que es la tasa de encaje, definida como el porcentaje de los depósitos que el banco comercial no puede prestar. Cuando sube la tasa de encaje, los bancos pueden prestar menos y con eso se reduce la liquidez y, por ende, la inflación. Y eso es precisamente lo que ha hecho. Sin embargo, si los factores externos no se disipan, y parece que no lo harán en buen tiempo, la tarea será difícil.

