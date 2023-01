[OPINIÓN] Carlos Parodi: “De crisis en crisis: reflexiones”.

Perú es un país que está normalizando pasar de una crisis a otra. Seis presidentes en seis años. El problema está en el terreno político y en las repercusiones que ello tiene sobre la economía de todos. Durante las fiestas de fin de año, los manifestantes suspendieron sus protestas para no perder las campañas navideñas. Y por eso la economía siguió funcionando. Y por eso se espera un crecimiento de 2.6% para 2022 (todavía no hay cifras definitivas) y una cifra similar para 2023. La economía se mueve a pesar de la política y no gracias a ella.

Lo interesante es que tanto el BCR como el MEF se manejan con responsabilidad; quién sabe, más el BCR que el MEF. Lo que juega en contra no solo es la turbulencia política interna, sino la situación de la economía mundial, que sigue complicada. Note, estimado lector, que el principal pedido de los manifestantes está relacionado con la política, no con la economía. Y ese es un dato interesante.

Pienso que los problemas de fondo son la corrupción y la falta de efectividad de las autoridades que son elegidas por nosotros mismos. No importa cuál sea el movimiento político en el poder ni su orientación política. La corrupción es un cáncer venga de donde venga y todos los peruanos de bien tenemos la obligación de combatirla.

Además, predomina la intolerancia a ideas distintas. No sabemos ponernos de acuerdo en nada. Solo actuamos por reacción y todos creemos tener la verdad. Eso hace inviable al país. Las crisis reflejan el bajísimo nivel de capital social, reflejado en una confianza interpersonal casi nula; ni qué decir de la confianza en las autoridades.

Si las bases de la economía están bien, entonces, ¿qué pasa? Pues, estabilidad monetaria y manejo responsable de las finanzas públicas son los cimientos de la casa. A partir de ahí, hay que construir, pues la casa que hagamos es la que nos da bienestar. No los cimientos. Pero, para hacerlo, se necesita aumentar la inversión privada (80% del total de la inversión). Y ahí no solo entra la gran inversión, sino la enorme cantidad de emprendimientos que son inversión y que les proveen de ingresos a millones de hogares en el Perú. No existe otra forma. Veamos la realidad. Los países que lo han intentado desde el Estado están peor. Fíjense en Venezuela, Argentina y Nicaragua.

Perú es un país de emprendedores, la mayoría de ellos en pequeñas y microempresas. Ellos quieren trabajar, querían vender más en su campaña de Navidad. Querían vender más paquetes turísticos, pero no lo lograron. Desde luego que cada uno buscará al culpable de su preferencia porque en eso sí somos campeones mundiales.

La realidad es compleja. Quienes pretenden presentarla como simple y que todo se trata de eliminar a los ricos, como quieran que los definan, porque así habrá menos pobres, deberían leer un poco más. Soy contrario a los dogmas; creo, más bien, en que tenemos que hacer lo que podemos hacer en cada momento. La responsabilidad de los líderes es enorme, pues es inmoral vender mentiras que nunca han funcionado. Tenemos que estar a la altura.

Lo que busco en esta entrega es una reflexión que vaya más allá del corto plazo. Todos hemos fallado. Unos más que otros. Los economistas hemos creído que podemos arreglar todo desde la economía. Error. La economía funciona en un entorno con distintas dimensiones. ¿Alguien puede negar que la política influye de manera negativa sobre la economía, al menos hoy? Estoy cansado de eruditos que escriben en las redes como si supieran con precisión qué hacer. Debemos conversar más y respetarnos más. Es nuestra tarea.