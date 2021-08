Podemos discrepar en los detalles, pero lo que más ha perdido el presidente Castillo es credibilidad, que es un ingrediente determinante para formar las expectativas que mueven la economía. Y recuperarla es muy difícil. Veámoslo así. Cuando una persona decide endeudarse para comprar algo o un emprendedor decide tomar un préstamo para poner un pequeño negocio, es porque esperan poder pagar, y eso depende de lo que cada uno piensa sobre el futuro cercano; el primero imagina que tendrá un empleo o al menos no perderá el que tiene, mientras que el segundo, una rentabilidad lo suficientemente alta que le permita ganar y dejar un remanente para pagar. Y por eso el crédito es uno de los motores de la economía.

La pregunta que ahora nos hacemos todos es la siguiente: ¿cómo le creemos a Castillo si con las justas ha sido capaz de completar un gabinete? Perú necesita consensos mínimos para que sea gobernable. Eso suponía un gabinete multipartidario. Solo se pudo armar uno con personas de la misma línea política. Un enorme error político que muestra las limitaciones y debilidades del mismo gobierno.

La economía funciona dentro de un contexto político que establece las reglas de juego. Ahora nadie sabe si se mantendrán, pues se encuentra con cero credibilidad. De manera natural y como mecanismo de protección, el tipo de cambio subió. ¿Habrá pensado el presidente cuánto daño hace ese aumento a todos los ciudadanos del país? Lo poco positivo que dijo en el discurso de asunción del mando lo borró un día después.

Muchos culpan a los opositores por lo que está ocurriendo. Error. Anunciar la juramentación del gabinete a una hora, demorarse tres horas, y luego hacerlo sin dos carteras no es culpa de la oposición, sino de la improvisación.

La economía está en proceso de recuperación. La vacunación está avanzando. Frenar la primera es ir en contra de la creación de empleo. Muchos critican a los empresarios; pregunto, cualquiera que quiera poner un negocio apuesta su dinero, ¿usted lo haría ahora?

Lo que pasa es que, ante el deterioro del entorno político, la mayoría de agentes económicos (compradores y productores) posterga sus decisiones. La incertidumbre hace que se vea menos luz al final del túnel y que nadie quiera avanzar. No tenemos a alguien que nos guíe por la oscuridad del túnel para salir. Entonces, quedamos paralizados. Eso es lo que ocurre con la economía.

Las expectativas se refieren a lo que cada uno piensa y cree que pasará, sea con la situación del país o con nosotros. Mantenerlas positivas es determinante para la economía. La turbulencia política está generando un enorme daño. La tarea es reanimar la economía y eso requiere un cambio de expectativas, que depende del gobierno y en particular de quiénes conforman el gabinete.

No se puede subestimar a la inversión privada. Los que no tienen empleo lo buscan. Los que lo tienen lo cuidan. Quien contrata a los trabajadores se llama emprendedor, empresario o inversionista. Ir contra la inversión es ir contra el empleo, que no se crea por decreto.

