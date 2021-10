Todo grupo humano funciona mejor cuando sabe qué quiere hacer y cómo quiere lograrlo. Como un equipo de futbol. Esto no quita que por ahí exista alguna individualidad que deba estar en el equipo porque puede definir al partido en cualquier momento, digamosa través de un tiro libre; pero, por lo general, tienden a ganar aquellos equipos que son eso mismo: un equipo.

Esto viene al hecho que lo que observamos en el gobierno no es un equipo. Es una suma de personas que no tienen claro que el todo debe ser mayor que la suma de las partes. Entonces, nadie sabe qué va a pasar, pues no se sabe hacia dónde va y menos cómo piensa lograrlo. ¿Cómo se compatibilizan las declaraciones del presidente del país, en su gira por Estados Unidos, con los autogoles del primer ministro, solo horas después? Pues, en mi opinión, no son compatibles. El resultado es que nadie sabe a quién creerle, porque lo que no puede ocurrir jamás es que el primer ministro le enmiende la plana al presidente. Eso supondría la salida inmediata del primer ministro. Las contradicciones generan incertidumbre y esta última es veneno para la economía.

¿No se dan cuenta que por las contradicciones es que sube el precio del dólar y con ello los alimentos y así afectan a los más necesitados? ¿No es verdad, acaso, que toda la evidencia empírica muestra que la única forma de crear empleo es con mayor inversión privada? ¿Es acaso que la ideología está por encima de la evidencia empírica y de los datos? ¿Por qué no se puede mantener lo que funciona y mejorar lo que no funciona para elevar el bienestar de los más vulnerables? En los últimos veinte años, ¿qué han hecho los gobiernos regionales y municipales con el dinero que reciben, entre otras fuentes, del canon?

¿A qué me refiero con evidencia empírica? Si vemos la calidad de vida promedio de un ciudadano venezolano o nicaragüense, ¿podemos afirmar que viven bien? Si la respuesta es afirmativa, entonces se trata de un acto de fe, pero no de un análisis de la evidencia. ¿No son acaso dictaduras? ¿Eso es lo que queremos?

Siempre he respetado las ideas distintas, porque considero que todos tenemos derecho a pensar de diferente manera; pero siempre he contrastado cualquier planteamiento con los datos que me proporciona la realidad. Todos queremos vivir mejor y en paz.

La economía no es magia ni tampoco una religión. Es una ciencia que nos enseña que existen límites a lo que podemos hacer. También nos muestra cómo analizar cualquier propuesta que se plantee. Es urgente hacer las reformas para elevar el bienestar de los menos favorecidos, sin fanatismos.

Volviendo a la analogía inicial, sabemos que solo los equipos de futbol que actúan como equipos, tienen, en promedio, éxito, más allá de algún partido malo. Hacen que dos más dos sea cuatro y no tres. Ello supone liderazgo y conocimiento, no solo de lo que se quiere hacer, sino del camino para lograrlo. La economía funciona dentro de un entorno, en el que tanto la política como las debilidades institucionales, determinan, no solo la evolución económica, sino su conexión con el bienestar de todos.

