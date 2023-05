2023 es un año complicado para la economía peruana por dos factores: por un lado, la evolución de la economía mundial y, por otro, la incertidumbre política interna. Los expertos proyectan un crecimiento que fluctuaría entre 1.9% y 2.5%, una inflación de, aproximadamente, 5% y un tipo de cambio menor a 3.90 soles por dólar. A pesar de que ya pasaron cuatro meses, sigue siendo difícil proyectar cómo estaremos a fin de año.

Sin embargo, más allá de creer o no creer, lo primero que debemos hacer es responder a la siguiente pregunta: ¿cómo se hacen las proyecciones y por qué suelen fallar? Es necesario, entonces, entender cómo se proyecta en economía.

Todos queremos saber qué ocurrirá en el futuro. Es una condición innata del ser humano. Y, de alguna manera, todos pensamos sobre el tema. Imagínese un médico que va a operar a un paciente. ¿Puede asegurar que todo saldrá bien? Dentro de ciertos límites sí, pues antes ha hecho una serie de análisis que le brindan un grado de seguridad, que de hecho no es total. Y eso ocurre porque durante la operación pueden presentarse hechos imprevisibles que nadie hubiera contemplado antes de la misma.

Ahora pasemos a un economista. Suele ocurrir que, cuando se encuentra con amigos en una reunión, surja la pregunta inevitable: ¿cuál será el futuro de la tasa de interés?, ¿cuándo se recuperará?, ¿qué pasará con el precio del dólar en las siguientes semanas? En primer lugar, lo único cierto es que no sabemos con precisión. En segundo lugar, lo anterior no quiere decir que no tengamos una idea, pues vivimos pensando en lo mismo. En tercer lugar, si la pregunta se hace a dos economistas, lo más probable es que uno diga que bajará y el otro que subirá. En cuarto lugar, las respuestas opuestas merecen una explicación.

La economía no es un acto de fe ni de magia. Por ello, los economistas no predicen, pues en ese campo la respuesta de cualquier persona puede ser igualmente válida. Entonces, ¿qué diferencia a los economistas de los demás analistas profesionales? Pues que los economistas proyectan sobre la base de modelos.

Un modelo es una simplificación de la realidad. Primero, hay que establecer una relación entre el comportamiento de la economía y las principales variables que inciden en su determinación, como, por ejemplo, la evolución futura del crecimiento de China y la situación política. Si suponemos, como se sostiene ahora, que la economía china crecerá en torno a 5% y que la situación política se mantendrá como está hoy, entonces la economía peruana tendrá determinado comportamiento.

Sin embargo, existen otras variables que serán claves, como, por ejemplo, la evolución de la tasa de interés de la Reserva Federal o la posible aparición de un fenómeno de El Niño, etc. De esta manera, se listan eventuales comportamientos esperados de las principales variables que, en opinión de quien hace la proyección, determinarán el desempeño de la economía. Si son muchos, se toman en cuenta aquellos que, a juicio de quien proyecta, son los más relevantes y se asume que se comportarán de cierta manera. Y con eso proyectamos.

La clave está en comprender que las proyecciones dependen de los supuestos de partida. Si asumimos que China crece, que no habrá fenómeno de El Niño, que la situación política continuará con su “estable inestabilidad”, que el tipo de cambio se mantendrá en un rango de 3.70 a 3.90 soles por dólar, entonces, el resultado será un crecimiento económico que se ubicará entre 1.9% y 2.5%.

Nótese que no se trata de una adivinanza y que siempre existirán fallas en la proyección, pues basta que un supuesto no se cumpla para que el resultado sea otro. Por eso, la economía no es una creencia, sino una ciencia. A mayor veracidad en los supuestos, mejor proyección.