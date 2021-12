Esta semana, el profesor Waldo Mendoza escribió una extraordinaria “Carta abierta al presidente Castillo”, en que compara el progreso de un país con un velero: el tipo de bote es el modelo de desarrollo, el piloto es el presidente y su equipo de gobierno, y el viento y velocidad son las variables económicas mundiales.

Debemos tener un modelo de desarrollo que permita que las empresas privadas crezcan y se multipliquen ya que el crecimiento económico depende de ellas, un presidente con liderazgo que tenga claro hacia dónde debe ir el país y debemos aprovechar los favorables términos de intercambio mundiales.

Por supuesto, que en lo que va de este gobierno, nada de lo anterior se está cumpliendo. El anuncio irresponsable de la no renovación de concesiones mineras ha generado un clima de desconfianza en el sector privado. Al presidente se le ve envuelto en actividades poco santas y ni él ni su equipo parecen estar liderando el país. Y no estamos aprovechando los buenos precios mundiales de metales como el cobre y otros.

Lo que ocurre es que, en materia económica, la izquierda no tiene una propuesta alterna que no sea la mayor intervención del Estado en la vida económica del país. Cuando se les pregunta qué van a hacer para suplir la ineficiencia del burócrata o cómo combatir la corrupción que una mayor presencia del Estado genera, no saben qué responder.

Al final, el progreso del país no está en la agenda del gobierno. Resulta que el llamado modelo neoliberal de los últimos años sí trajo crecimiento, redujo la pobreza y le dio recursos al Estado para obra púbica. ¿Tiene la izquierda una alternativa para el progreso del país?

