Gobernar es ejercer la dirección, la administración y el control de un Estado. Esta acción es indispensable para que cualquier país pueda funcionar y, mediante sus políticas y acciones, proveer de calidad de vida a sus ciudadanos.

Castillo no se ha puesto como objetivo gobernar sino durar. El nombramiento de su cuarto gabinete en solo siete meses así lo demuestra. No le ha importado nombrar a gente no calificada para el cargo con tal de que le garantice el apoyo de 44 votos en el Congreso, que es lo que necesita para no ser vacado. El primer portero de la nación, Vladimir Cerrón, lo dijo: “Si el nuevo premier no le garantiza al presidente curules cautivas, va rumbo a aperturar la suspensión o la vacancia”.

Por supuesto que esta estrategia no le va a dar mucho tiempo de vida. El deterioro de la acción gubernamental es algo que la población percibe inmediatamente, lo que explica el incremento en la desaprobación del régimen que empieza a reflejarse en las calles.

Mientras tanto, tenemos los testimonios de tres exministros, Guillén, Francke y Vásquez, hablando de lo poco que entiende el presidente de cómo funciona el Estado. También a exaliados del gobierno, como los congresistas morados Paredes, Málaga y Pablo, hablando de fórmulas para lograr una salida de Castillo. Esto nos da una idea del proceso de deterioro que vivimos.

El odio hacia una opción hizo que los peruanos eligieran por muy poco margen, a alguien que no tenía idea de cómo gobernar y generar riqueza. No entienden que se requiere la acción decidida del gobierno para promover sus empresas y, de esa manera, llevar adelante el mayor programa de ayuda social: un puesto de trabajo bien remunerado.